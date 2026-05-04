Transportes amplía un mes más el plazo para solicitar las ayudas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida

Las solicitudes pueden presentarse presencialmente o a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes.

El paquete de ayudas alcanza los 20 millones de euros y es complementario a las indemnizaciones establecidas por la normativa comunitaria y nacional.

Las ayudas se dirigen a heridos y víctimas indirectas de los fallecidos en los siniestros, siempre que no haya otra solicitud previa por la misma persona.

El Ministerio de Transportes amplía hasta el 4 de junio el plazo para solicitar ayudas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ampliado el plazo para solicitar las ayudas (del plan de 20 millones de euros aprobado a finales de enero) destinadas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) ocurridos el 18 y el 20 de enero y en los que fallecieron 47 personas.

Con la publicación de la resolución del secretario de Estado, se amplía en un mes, hasta el próximo 4 de junio, el plazo para que los potenciales beneficiarios que cumplan determinadas condiciones puedan presentar la solicitud de las ayudas, según un comunicado del Ministerio.

El nuevo plazo de solicitud se aplica a los siguientes potenciales beneficiarios: heridos como consecuencia de los accidentes ferroviarios y víctimas indirectas de las personas fallecidas en los accidentes ferroviarios siempre y cuando para la misma persona fallecida no se hubiera presentado en plazo alguna solicitud por parte de otro beneficiario.

Las personas que ya hayan presentado su solicitud no deben realizar ninguna acción adicional.

La tramitación de las solicitudes podrá continuar realizándose tanto de forma presencial como en la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde está disponible toda la información relativa a las ayudas, una guía y los formularios para realizar la solicitud, así como un documento de preguntas y respuestas.

Mitigar el impacto económico

Tras los dos accidentes ferroviarios en Adamuz y Gélida, el Gobierno activó un paquete de ayudas por importe de 20 millones de euros.

Entre ellas, se activaron ayudas económicas, no reembolsables.

Éstas se suman a las indemnizaciones a las que tienen derecho las personas afectadas conforme a la normativa comunitaria y nacional en materia de derechos de los viajeros de ferrocarril y sobre asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares.

También se ofrecieron ayudas en concepto de anticipo de indemnización por responsabilidad civil.

La norma estableció que las ayudas se presentarían en el plazo de tres meses contados a partir de la publicación de la resolución del titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

Dicho plazo finaliza hoy, 4 de mayo, por lo que la ampliación se hace efectiva a partir de mañana, día 5 de mayo y hasta el 4 de junio.