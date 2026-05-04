Los problemas en los bogies de los trenes Alstom ponen en duda su calendario de entregas a Rodalies a partir de junio

El sector ferroviario español enfrenta constantes retrasos en la entrega de trenes, afectando la modernización del transporte y la competitividad industrial.

El Ministerio de Transportes encargó 201 trenes para renovar la flota de Rodalies y Cercanías, de los cuales 49 de Alstom debían llegar primero a Cataluña.

Los bogies, pieza fundamental para la rodadura del tren, presentan problemas de durabilidad que impiden su correcta resistencia.

Problemas graves en los bogies de los nuevos trenes Alstom ponen en duda su entrega a Rodalies a partir de junio.

El nuevo calendario de Alstom para iniciar las entregas de sus primeros trenes de gran capacidad a partir de junio está en duda. Al parecer, los problemas en los bogies son demasiado graves, según detallan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

“Hay graves problemas con la durabilidad de los bogies”, señalan dichas fuentes a este periódico. Lo que hace que “no resistan”, añaden.

Hablamos de una pieza clave, ya que es la que hace que los trenes rueden. Se trata de una estructura ferroviaria situada bajo el vagón o locomotora que sostiene el peso y alberga las ruedas y ejes.

Alstom reconoció el retraso en el calendario inicial, que fijaba las entregas para inicios de 2026. Hace unos días, el fabricante francés confirmó la finalización de la fase de pruebas.

Junto a ello anunció la plena movilización de los equipos de Barcelona y del conjunto de la compañía para entregar los dos primeros trenes en junio, así como un total de 16 trenes antes de que finalice 2026.

Pero estos plazos, con los problemas en los bogies, ponen en duda su entrega a partir de junio, según fuentes del sector.

Alstom se ciñe a sus nuevas fechas de entrega y no ha querido hacer comentarios sobre el problema en sus nuevos trenes.

Tren de Rodalies fabricado por Alstom.

Hablamos de un pedido de 201 trenes de gran capacidad que encargó el Ministerio de Transportes para renovar la flota de Rodalies y Cercanías en Madrid y Andalucía.

Tienen una capacidad de 905 viajeros, con unas puertas y vestíbulos más amplios que permitirán agilizar y minimizar el tiempo de parada en las estaciones, mejorando así la capacidad del transporte de cercanías.

A la vez, se cerraron contratos con Stadler en Valencia y CAF en País Vasco para la llegada de más trenes a estos tres servicios.

En total, con los tres contratos, se destinarán 101 unidades a modernizar la flota de Cataluña: 69 al servicio de Rodalies (49 de Alstom y 20 de Stadler) y 32 al servicio de media distancia (de CAF).

Los trenes de Alstom eran los que estaba previsto que llegaran primero a Rodalies para renovar una flota con muchos problemas. Así lo anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace más de un año.

Pero ya han sufrido un retraso y podrían ser otro más si en junio Alstom no ha resuelto los problemas.

Los retrasos

Las demoras en el sector ferroviario empiezan a estar a la orden del día, especialmente en España.

Recientemente, Puente defendió en el Consejo informal europeo de ministros de Transportes y de Asuntos Marítimos la necesidad de acelerar los procesos de certificación de trenes.

“No podemos invertir en la fabricación, entrega y puesta en servicio de un tren unos 6 o 7 años, como está sucediendo ahora”, dijo.

Para el ministro español, las demoras en las entregas de trenes no sólo lastran la interoperabilidad, sino la propia competitividad de la industria ferroviaria europea.

Y es que además de los retrasos de Alstom, Renfe sigue sufriendo los de Talgo, que todavía tiene que entregar sus últimas unidades de los Avril.