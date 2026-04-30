Adif pide permiso a la jueza para realizar nuevas tareas de mantenimiento en Adamuz

Adif enfatiza que estas tareas no alteran la infraestructura y serán ejecutadas por personal de la empresa Elecnor bajo supervisión de Adif.

Las labores requerirán cortar la alimentación eléctrica y se programarán en horario nocturno para garantizar la seguridad y compatibilidad con el tráfico ferroviario.

Los trabajos consistirán en actuaciones en el sistema de detección del comportamiento dinámico del pantógrafo y otros elementos auxiliares.

Adif ha solicitado permiso judicial para realizar nuevas tareas de mantenimiento cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz.

Adif se cura en salud y pide permiso a la jueza Cristina Pastor, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba), para realizar de nuevo tareas cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz.

En concreto, solicita autorización para la ejecución de trabajos en el sistema de detección del comportamiento dinámico del pantógrafo ubicado entre el perfil 317-35 (P.K. 317+830) al perfil 317-39 (P.K 317+935), así como en otros elementos auxiliares asociados a su funcionamiento e infraestructura de soporte.

Un pantógrafo es el mecanismo articulado situado en el techo del tren que capta la energía eléctrica de la catenaria (el cable aéreo) para alimentar los motores y todos los sistemas del tren.

Se trata de labores cercanas al lugar del accidente en el que un tren de Iryo descarriló y colisionó con un Alvia. Recordemos que el fatal siniestro se produjo en el punto kilométrico 318.681 de la vía 1 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Adif recalca que pide autorización “aunque se consideran tareas que no alteran la infraestructura ferroviaria”, señala el documento fechado el pasado 23 de abril al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Asimismo, detalla que estos trabajos requerirán “corte de alimentación en catenaria y programación en horario nocturno” por ser condiciones “indispensables para realizar la actuación con las debidas garantías de seguridad y compatibilidad con la explotación ferroviaria”.

En caso de ser autorizadas, las actuaciones serán llevadas a cabo por el personal de la empresa contratista (Elecnor) en coordinación con Adif.

Cabe recordar que Adif ha sido reprendido varias veces por la juez que lleva la instrucción del accidente de Adamuz en el que perdieron la vida 46 personas el pasado 18 de enero.

Una de ellas fue por retirar material del lugar del accidente sin pedir autorización judicial.

Y otra por avisarle con sólo dos días de antelación de que iba a realizar obras en la vía a apenas un kilómetro del lugar del accidente ferroviario de Adamuz.