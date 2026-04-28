Alstom confirma que entregará sus primeros trenes a Rodalies en junio tras los retrasos por problemas de montaje

Uno de cada tres trenes en circulación en España ha sido fabricado por Alstom, que también es responsable de parte del mantenimiento y los sistemas de señalización.

Alstom ha invertido más de 70 millones de euros en España en los últimos cinco años, consolidando el país como base industrial estratégica.

El fabricante prevé entregar un total de 16 trenes antes de que termine 2026, dentro del mayor programa de renovación de flota ferroviaria de España.

Alstom entregará sus dos primeros trenes para Rodalies en junio, tras retrasos por problemas de montaje en la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda.

Rodalies estrenará este año, si ningún otro retraso lo impide, sus nuevos trenes de Alstom. El fabricante ha confirmado que entregará los dos primeros trenes en junio, así como un total de 16 trenes antes de que finalice 2026.

Así se lo confirmaron Andrew DeLeone, presidente de Alstom para la región de Europa, y Leopoldo Maestu, presidente y consejero delegado de Alstom España, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un encuentro en el marco del Invest in Spain Summit 2026.

En la reunión participaron el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y el ministro de Industria, Jordi Hereu.

Durante el encuentro se abordó el mayor programa de renovación de flota de España: los 201 trenes de gran capacidad que Alstom está fabricando en Barcelona para las redes ferroviarias de Cataluña, Madrid y Andalucía.

En ese contexto, se analizó el retraso del proyecto respecto al programa inicial. El compromiso era que los primeros trenes del fabricante francés llegaran a Rodalies a principios de este año, pero no fue así.

Se detectaron problemas en la producción y montaje en la fábrica de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Al parecer, hay piezas mal colocadas y fallos en las pruebas.

Lo que hacía prever que este año la flota no empezaría su renovación.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, pidió explicaciones al fabricante. Y Alstom decidió guardar silencio hasta ahora.

El fabricante ya confirma la finalización de la fase de pruebas y la plena movilización de los equipos de Barcelona y del conjunto de la compañía para entregar los dos primeros trenes en junio, así como un total de 16 trenes antes de que finalice 2026.

Alstom en España

“Estamos comprometidos con reforzar el papel de España como un pilar industrial clave y como una plataforma de referencia para el desarrollo del ferrocarril a nivel internacional”, señala Andrew DeLeone, presidente de Alstom para la región de Europa.

En los últimos cinco años, Alstom ha invertido más de 70 millones de euros en España, reforzando el papel del país como base industrial estratégica para el Grupo.

Uno de cada tres trenes en circulación en España ha sido fabricado por Alstom, y más de la mitad de los trenes en servicio operan con sistemas de señalización embarcados de la compañía.

Alstom también participa en el mantenimiento de flotas ferroviarias críticas, incluida una parte significativa de los trenes de alta velocidad que operan en el país, a través de sus empresas conjuntas con Renfe y de sus propias actividades.