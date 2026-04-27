European Flyers cierra en Alemania la compra de 12 aviones para mejorar la formación de los futuros pilotos

European Flyers, con más de 30 años de experiencia, refuerza así su liderazgo en la formación de pilotos y mantiene acuerdos con aerolíneas como Volotea y Air Europa Express.

Los nuevos aviones, monomotor de cuatro plazas con motor diésel, se entregarán progresivamente entre 2024 y 2029.

La inversión supera los 7 millones de euros y forma parte de una estrategia para ofrecer tecnología avanzada y avanzar hacia la descarbonización total en 2050.

European Flyers ha cerrado en Alemania la compra de 12 aviones Tecnam P2010 TDI para renovar y modernizar su flota de formación de pilotos.

La escuela de pilotos European Flyers se trae de la feria Aero Friedrichshafen (Alemania), evento de referencia para la aviación general en Europa, un importante acuerdo para comprar 12 aviones Tecnam P2010 TDI, según avanza la compañía a este periódico.

Se trata de aeronaves monomotor de cuatro plazas que destacan por ser el primer avión de su categoría equipado con el motor diésel Continental CD-170.

Este modelo combina un fuselaje de fibra de carbono con alas metálicas, optimizando la aerodinámica y la seguridad.

Con esta compra, European Flyers ejecuta un plan estratégico de renovación tecnológica de su flota mediante una inversión superior a los 7 millones de euros.

Esta operación responde a una doble estrategia corporativa. Por un lado, dotar a los alumnos de la tecnología más avanzada que exige el mercado laboral de las aerolíneas.

Y, por otro lado, consolidar el liderazgo de la compañía en la descarbonización del sector de la formación aeronáutica en España. El objetivo es alcanzar la descarbonización total de sus operaciones en 2050.

En cuanto al calendario previsto, este año la escuela recibirá las dos primeras aeronaves, en 2027 otras cuatro y entre 2028 y 2029 las seis restantes.

Interión de un avión Tecnam P2010 TDI.

“Una inversión de esta magnitud refleja la ambición de European Flyers por ofrecer a sus alumnos la tecnología más avanzada del mercado y consolidar nuestro liderazgo en la formación aeronáutica en España”, ha asegurado Luis Miñano, director general de la escuela.

Este pedido se suma a la reciente adquisición de dos aeronaves Cessna 172 (operativas desde principios de año tras su compra a finales de 2025) y otras dos de PMentor (entrega en fábrica este mes de mayo).

Más de 30 años

European Flyers es un centro de formación de vuelo que nació en 1991. Con más de 30 años de experiencia, se ha convertido en una de las escuelas de referencia para la formación de pilotos de avión, helicóptero y drones.

En los últimos años ha firmado acuerdos con aerolíneas como Volotea y Air Europa Express para facilitar la incorporación de sus alumnos como copilotos.

Cuenta con bases en Madrid, Alicante y Sevilla tras la fusión con Aerotec.

Y el pasado año revolucionó la formación de sus alumnos con dos nuevos simuladores de vuelo del fabricante Alsim. Uno de ellos permite replicar las cabinas del Airbus A320 y el Boeing 737.