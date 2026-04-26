Madrid se adelanta a Cataluña: Cercanías tendrá trenes nuevos en verano mientras que los Alstom de Rodalies se retrasan

La crisis de Rodalies se agrava tras recientes accidentes y retrasos en la modernización, pese a los compromisos del Gobierno con la Generalitat.

Renfe ha contratado 79 nuevos trenes para Madrid, aumentando la capacidad hasta un 20%, mientras Cataluña espera 69 unidades, principalmente de Alstom.

La entrega de los trenes Alstom para Rodalies en Cataluña se retrasa por problemas de montaje y producción, sin fecha prevista de llegada.

Madrid estrenará este verano los nuevos trenes de Cercanías fabricados por Stadler, adelantándose a Cataluña en la renovación de la flota.

Rodalies ha sufrido estos días un doble golpe. Los trenes de Alstom previstos para renovar el cuestionado servicio de tren catalán no llegarán en 2026 por problemas de montaje. Y lo que es peor si atendemos a rivalidades regionales: Madrid recibirá este verano sus nuevos convoyes para Cercanías, por lo que renovará antes su flota que Cataluña.

Hace unos días, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presumía de los nuevos trenes de Stadler en el Centro de Ensayos del fabricante, en Albacete.

Se incorporarán a la flota de Cercanías de Madrid y entrarán en servicio a finales de verano, tras las correspondientes pruebas de simulación y la formación a los maquinistas.

Se trata de las primeras unidades de un total de 79 que Renfe ha contratado con el fabricante por 1.306 millones de euros, y que serán las de mayor capacidad de la flota de la compañía: hasta 912 plazas en el caso de los T100 y 1.884 en los modelos T200, lo que supone una ampliación de la capacidad de los trenes de Renfe de hasta un 20%.

Una vez recibidas estas cinco primeras unidades, se seguirán recibiendo trenes todos los meses hasta completar nueve T100 y ocho de T200 a lo largo de 2026.

El ministro de Transportes, Óscar Puente durante las pruebas en abril de 2026 de los nuevos trenes de Stadler para Cercanías Madrid.

La entrega de trenes continuará mes a mes hasta completar los 79 trenes adquiridos.

Esta operación se enmarca en el plan de renovación de flota de Renfe, que prevé una inversión de unos 3.500 millones de euros para la adquisición de nuevo material rodante para todo el territorio nacional.

Donde también se incluye la renovación de flota es en Rodalies. De hecho, el contrato de nuevos trenes de cercanías se adjudicó a tres compañías distintas (Alstom en Cataluña, Stadler en Valencia y CAF en País Vasco).

De casi 400 trenes nuevos que llegarán, el Ministerio de Transportes aseguró hace un año que se destinarán 101 unidades a modernizar la flota catalana.

Óscar Puente, ministro de Transportes, en su visita a la fábrica de Alstom en enero de 2025 donde se fabrican los trenes de Rodalies. Europa Press

De ellos, 69 son para el servicio de Rodalies (49 de Alstom y 20 de Stadler). El resto, un total de 32, se destinarán a media distancia (de CAF).

En enero de 2025, Puente también presumía de que los primeros trenes de Alstom iban a empezar a operar a principios de 2026 tras las pruebas de homologación en 2025. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido.

¿Por qué? Se han detectado problemas en la producción y montaje en la fábrica de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Al parecer, hay piezas mal colocadas y fallos en las pruebas.

Esta situación retrasa la llegada de los trenes Alstom a Rodalies, que ahora no tienen ni siquiera fecha en el calendario.

Puente ya ha cargado contra el fabricante francés, al que le exige explicaciones sin entrar en posibles sanciones como las que tuvo Talgo por sus retrasos con los trenes Avril.

Pero Alstom guarda silencio. No quiere hacer comentarios al respecto, según indican a este periódico.

Crisis

Una situación que ahonda aún más en la crisis de Rodalies, servicio que en enero sufrió un descarrilamiento ocasionando la muerte de un maquinista en prácticas.

Justo dos días después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 46 personas.

Desde entonces, algunas líneas han estado cortadas por obras, mientras que otras han seguido funcionando con los retrasos y averías típicos de este servicio.

Toda esta crisis está ocurriendo mientras que el Gobierno cumple los compromisos sellados con ERC en noviembre de 2023. De momento, ya han creado la empresa mixta Rodalies de Catalunya SME.

Está participada en un 50,1% por Renfe y en un 49,9% por la Generalitat, pero aún no opera como tal.