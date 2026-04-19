Interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un arrollamiento en Alcalá de Henares

Imagen de trenes en la estación de Atocha. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha sido interrumpida por un arrollamiento en Alcalá de Henares. El accidente ocurrió en un punto de paso no autorizado cerca de la estación de Alcalá de Henares. Los trenes de larga distancia han quedado detenidos y las salidas desde Madrid Puerta de Atocha y Zaragoza-Delicias están suspendidas. El resto de trenes de alta velocidad permanecen retenidos en diferentes estaciones hasta que se reanude el servicio.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado interrumpida este domingo tras un arrollamiento registrado en las inmediaciones de la estación de Alcalá de Henares.

El tráfico ha sido interrumpido en ambos sentidos, afectando la incidencia a varios trenes de larga distancia.

El resto de servicios de alta velocidad han sido retenidos en distintas estaciones a la espera de la reanudación de la circulación.

El accidente, según ha detallado la operadora, ha tenido lugar en “un punto de paso no autorizado” en Alcalá de Henares.

ℹ️ Debido a un arrollamiento en un punto de paso no autorizado en Alcalá de Henares AV, la circulación de la línea de alta velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona, se encuentra afectada.



❌ Actualmente sin salida de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y… — InfoRenfe (@Inforenfe) April 19, 2026

Renfe ha confirmado a través de sus redes sociales la suspensión temporal de las salidas desde Madrid Puerta de Atocha y Zaragoza-Delicias.

La circulación ha permanecido interrumpida en ambos sentidos a la altura de Alcalá de Henares AV.

Por su parte, Adif informa que los trenes de larga distancia 3152 y 6171 habían quedado detenidos frente a las señales de entrada aesperando a que se restabelciese el servicio.