Transportes retrasa el nombramiento del presidente de la Autoridad de Investigación de Accidentes

El Real Decreto establecía un plazo máximo de dos meses para el nombramiento, pero se ha decidido conceder una prórroga.

Encontrar un perfil "eminentemente técnico" y vinculado al ámbito ferroviario está siendo complicado, según Puente.

El ministro Óscar Puente atribuye el retraso a la presión generada por la investigación abierta del accidente de Adamuz.

El Ministerio de Transportes retrasará el nombramiento del presidente de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes Ferroviarios.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido este martes que se va a retrasar el nombramiento del presidente de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes Ferroviarios e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Puente ha sido claro: la situación actual no ayuda. La investigación del accidente de Adamuz sigue abierta y esto genera una "presión inmensa", tanto en la propia investigación como en los demás procesos y proyectos que se desarrollan desde la misma.

Una presión con la que, en palabras del ministro, "no es fácil" encontrar un perfil para presidir la Autoridad Administrativa Independiente.

Además, hay otra cuestión. Desde el Ministerio buscan un perfil "eminentemente técnico" para cubrir el cargo y que esté vinculado al ámbito ferroviario.

Por ambas razones, y con el objetivo de cubrir las dos premisas, Puente ha mencionado que se darán una prórroga sobre el plazo.

El Real Decreto del 25 de febrero de este año por el que se aprobó el Estatuto orgánico de esta institución establecía un plazo máximo de dos meses para el nombramiento del responsable.