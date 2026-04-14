Un jefe de mantenimiento de Adif, a la Guardia Civil: "No hubo auscultación ultrasónica en Adamuz desde 2023 o 2024"

Tres meses antes del accidente, se realizó una auscultación geométrica en la vía de Adamuz y se reparó un defecto detectado en noviembre de 2025.

En la última auscultación ultrasónica se detectó una irregularidad a 100 metros del accidente, pero solo fue catalogada para seguimiento.

La empresa externa Redalsa es la encargada de realizar las auscultaciones ultrasónicas con trenes auscultadores en la zona afectada.

El jefe de mantenimiento de Adif declaró que no se realizó una auscultación ultrasónica en las vías de Adamuz desde 2023 o 2024.

El jefe de mantenimiento de la base de Adif en Hornachuelos (Córdoba) declaró ante la Guardia Civil el pasado 6 de febrero.

Y relató que "la última auscultación de ultrasonidos" efectuada a través de un tren con una máquina de este tipo que recorrió las vías donde, el pasado 18 de enero, ocurrió un accidente ferroviario cerca de Adamuz, "fue en 2023 o 2024".

Así consta en el acta de la declaración de este trabajador, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Según el responsable de mantenimiento de Adif, la empresa encargada de hacer ese trabajo es Redalsa. Es decir, es externa a Adif.

¿Qué es la auscultación de vías? Se trata de los distintos procesos destinados al diagnóstico y la monitorización técnica del estado estructural y funcional de estas infraestructuras.

Puede realizarse de diferentes formas. Una de ellas, la modalidad "dinámica", se efectúa a través de los llamados trenes auscultadores, denominados Séneca, que recorren las vías para analizarlas, en base a parámetros cinemáticos.

En ocasiones, en ellos van embarcados sistemas técnicos que, mediante ultrasonidos, estudian el estado interno de la vía. Detecta, por tanto, fallos internos, grietas o poros ocultos dentro de los carriles.

Ésa es la modalidad que el jefe de mantenimiento de la base de Adif en Hornachuelos explicó que no se hacía desde "2023 o 2024" en Adamuz.

Fragmento del atestado de la Guardia Civil con la declaración de A. A.

Este testigo, cuyas siglas A. A., también detalló a la Guardia Civil que, no obstante, "desde su base", se realizan sobre las vías "auscultaciones de ultrasonidos de tipo manual".

"Y sólo se pasan si, visualmente, en las inspecciones a pie, se ha detectado alguna irregularidad física en los carriles, como, por ejemplo, un golpe en un carril", declaró A. A.

No obstante, detalló que, "en este caso, no se había detectado ninguna [irregularidad] en esta zona", en el área donde se produjo el accidente de Adamuz. Actualmente, la Guardia Civil maneja como principal hipótesis la de que una vía rota provocase el siniestro, en el que murieron 46 personas.

A. A. explicó a la Guardia Civil que, es la empresa Redalsa la que, "desde Madrid", se encarga de hacer "auscultaciones de ultrasonidos de carriles con equipos técnicos embarcados en un tren auscultador".

Y detalló que "no le consta que, durante el año 2025, se hiciese ninguna auscultación de este tipo". "La última que se pasó en la zona afectada fue en 2023 o 2024", subrayó A. A.

El atestado policial con su declaración detalla que, "en esa última inspección ultrasónica, se detectó un punto de irregularidad en la zona del accidente".

"A dicho punto se le hizo y se le sigue haciendo el seguimiento desde Redalsa, y desde la base del

compareciente [A. A.]. Llegado el caso, si el seguimiento lo requiere, puede hacerse un recargue de material o una sustitución de cupón en los casos más graves", relata el documento.

"En cualquier caso, el punto detectado en esa auscultación lo era sólo catalogado de seguimiento, y se encuentra a unos 100 metros del lugar del accidente", recoge la Guardia Civil.

El testigo también explicó a los agentes que, el 13 de octubre de 2025, tres meses antes del accidente, sí se realizó sobre la vía de Adamuz una "auscultación geométrica".

Se trata de un procedimiento que mide la alineación, nivelación y ancho de vía, mientras que la ultrasónica lo que hace es detectar fallos internos, grietas o fisuras ocultas en los carriles.

El jefe de mantenimiento de Adif detalló que, tras la auscultación geométrica, "sólo se detectó" un defecto, que fue reparado durante la noche del 6 al 7 de noviembre de 2025.

La Guardia Civil le preguntó si una rotura de la vía, la principal hipótesis manejada como causa del accidente, "podría ser detectada por algún tipo de estas auscultaciones (dinámica, geométrica o de ultrasonido)".

A. A. respondió que lo desconoce, "porque son temas más técnicos". "Entiendo que depende del grado de rotura", señaló. No obstante, manifestó su opinión "de que una rotura podría ser detectada por el propio maquinista".

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