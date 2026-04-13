Adif, contra la Guardia Civil por decir que la vía de Adamuz se rompió 22 horas antes: "El informe no refleja la realidad"

El presidente de Adif descarta dimitir y sostiene que no ha tomado decisiones que influyeran en el accidente, aunque admite posibles errores en la documentación, no en los trabajos realizados.

Defiende que no se ha producido mala praxis en el mantenimiento de la vía y que los sistemas actuales no permiten detectar roturas en tiempo real desde el tren.

Marco de la Peña afirma que no hay pruebas de que la vía estuviera rota 22 horas antes del siniestro y considera que las afirmaciones del informe son únicamente conjeturas.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, cuestiona el informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz y asegura que sus conclusiones no se ajustan a la realidad.

Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, ha puesto en duda varias de las conclusiones del informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

En una rueda de prensa este lunes, ha indicado que recoge interpretaciones "que no se ajustan" a la realidad. Y ha insistido que no hay ninguna prueba que confirme que la vía de Adamuz sufrió una rotura 22 horas antes del siniestro ferroviario, que segó 46 vidas en enero.

"Eso de que el carril estaba roto no lo puede saber nadie" sin las comprobaciones de laboratorio que están pendientes, ha indicado a preguntas de los periodistas. Ahora mismo son sólo "conjeturas". Y, en este sentido, ha afirmado que "no ha habido una mala praxis por parte de Adif" ni en las comprobaciones del incidente y el mantenimiento de los materiales.

Para empezar, ha defendido que, pese a las indicaciones de la Agencia Europea del Ferrocarril, los circuitos de vía no sirven para localizar roturas en el trazado. "No es una tecnología fiable y segura para eso. No hay debate en el mundo ferroviario al respecto".

De hecho, ha negado que haya "un sistema para detectar en tiempo real posibles fisuras o roturas de los carriles" desde el tren. Afirma que esto "no existe".

Por otro lado, ha afirmado que "el fluido eléctrico de la vía nunca se interrumpió". Aunque hubo una "leve caída" de la tensión, siempre estuvo "por encima del umbral de alerta. Por eso, el sistema no detectó anomalías. Esto no sirve para determinar una rotura".

Además, ha insistido en descartar que el incidente esté relacionado con problemas de conservación de la red ferroviaria. "Afirmo que no ha habido problemas de mantenimiento".

112

Marco de la Peña ha indicado, además, que Adif tuvo conocimiento del incidente de los dos trenes a través del 112 ya a las 19:45 hora del domingo. "No sabemos por qué eso no está en el informe de la Guardia Civil", ha objetado.

Con todo, el responsable de Adif también ha celebrado que "el informe tiene hechos muy positivos para Adif". Como que se han hecho "todas las auscultaciones preceptivas· de las vías". “No hemos ocultado prueba alguna”, ha añadido sobre las actuaciones del gestor ferroviario sobre materiales accidentados.

Por otro lado, y respecto a las quejas que la CIAF había expresado sobre la colaboración de Adif en la investigación, ha indicado: "Sólo fui receptor de una carta de su presidente al principio de febrero". Desde entonces, no había más roces.

"No tengo más quejas verbales o por escrito". Ha apuntado que "la peticción de documentación y de ordenación de los datos es diaria y por todos los medios posibles". Así mismo, ha admitido defectos en "la calidad de la documentación de los trabajos, pero no de la calidad de los trabajos realmente hechos".

Por otro lado, Marco de la Peña ha indicado que, por ahora, no existe un escenario en el que se plantee dimitir. "No he tomado ninguna decisión por acción u omisión que haya podido influir en el accidente", ha asegurado.

"Pero puedo estar equivocado. Si el devenir de los asuntos lo determina, tomaré una decisión. Pero no le tengo ningún apego al puesto", ha concluido.