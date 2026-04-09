La CIAF no halla evidencias en la caja negra del Alvia de Adamuz de que se activara el frenado de emergencia

El Tribunal de Instancia de Montero ha rechazado la personación de Ouigo en el caso, al considerar que no es un perjudicado directo del accidente.

La investigación señala que la rotura de vía pudo haberse producido la noche anterior al accidente y que los sistemas de seguridad de la vía no lo detectaron por estar mal calibrados.

La Comisión solicita acceso a los restos del tren para buscar información en el registrador Deuta, pero la jueza ha denegado la petición hasta que se designen peritos judiciales.

La CIAF no ha encontrado evidencias en la caja negra del Alvia accidentado en Adamuz de que se activara el frenado de emergencia antes del incidente.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya ha tenido acceso a la caja negra (el conocido como registrador jurídico de datos o RJU) del tren Alvia de Renfe involucrado en el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero.

Pero el organismo avisa de que el dispositivo no contiene información alguna de que el tren activara sus sistemas de seguridad, concretamente el frenado de emergencia, antes del incidente.

Así lo indica la CIAF en una diligencia fechada a mediados de abril y remitida al juzgado que investiga el caso. En ella, la Comisión pide a las autoridades judiciales acceder a los restos del tren Alvia. Y poder recabar más información.

Según el texto, al que ha tenido acceso este periódico, la CIAF avisa de que el RJU del Alvia no contiene información alguna relativa "a la actuación del sistema de seguridad LZB".

Este sistema es el que tiene que emitir la orden concreta para que se active el "frenado de emergencia del tren".

Para poder recabar más información, la Comisión pide acceder a otro sistema de registro, llamado Deuta. Este dispositivo se encontraba ubicado en el primer vagón del tren accidentado.

Por ello, la CIAF pide acceder a los restos del tren Alvia para buscar el registrador Deuta. Y pide la colaboración de la Policía Judicial en la revisión de los restos.

Sin embargo, la jueza que investiga el accidente, Cristina Pastor, se ha negado a atender la solicitud de la CIAF.

En una providencia de este mismo martes (a la que también ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia), indica: "No ha lugar, por ahora y hasta que se proceda a la designación de los peritos judiciales, a la solicitud de acceso a los restos del tren Alvia".

De hecho, la designación de los peritos es algo que está retrasando la investigación del caso. Sin ellos, tampoco se pueden iniciar las pruebas de laboratorio de los raíles que la CIAF retiró tras el accidente y que serán clave para comprobar que la rotura de la vía (o de la soldadura) fue el origen del incidente.

Una rotura de vía que, aunque ADIF sostiene se produjo minutos antes del accidente, tanto la Guardia Civil como la propia CIAF estiman que pudo comenzar la noche anterior.

Un incidente que no fue detectado por los sistemas de seguridad de la vía al estar mal calibrados, tal y como explicaba este diario este jueves.

Hay más novedades sobre la investigación y el proceso judicial que orbita sobre el siniestro ferroviario, en el que fallecieron 48 personas. El Tribunal de Instancia de Montero no ha admitido la personación de Ouigo en el caso.

El tribunal no considera a la compañía francesa un "perjudicado directo del accidente". Le indica que tiene la puerta abierta a "reclamar por la vía correspondiente los perjuicios que pudieran habérsele ocasionado" por el siniestro.