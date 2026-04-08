Kentkart, Hitachi, Indra y otras tres empresas pasan el corte en el concurso del sistema de pago del transporte de Madrid

El contrato, valorado en más de 40 millones de euros y con una duración de diez años, se espera adjudicar antes de 2027 para que el nuevo sistema arranque ese año.

En la siguiente etapa, las empresas tendrán dos meses para presentar un proyecto técnico, que será evaluado de forma anónima y solo por criterios técnicos.

Las seleccionadas deberán presentar en diez días documentación que acredite su solvencia económica, financiera y técnica, además de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.

Seis empresas, entre ellas Kentkart, Hitachi e Indra, pasan a la siguiente fase del concurso para implantar el nuevo sistema de pago del transporte público de Madrid.

Madrid avanza en la implantación del nuevo sistema de pago del transporte público, denominado Account-Based Ticketing (ABT, en sus siglas en inglés). La comunidad ha seleccionado a seis de las diez candidaturas que se presentaron al concurso público, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Las seis escogidas para pasar a la siguiente ronda son las empresas Kentkart (a través de su filial en Italia) e Hitachi Rail, junto a las UTE Cubic y Eysa; Masabi y Accenture; Inetum y BPC; e Indra y Kontron.

Las otras cuatro candidaturas han quedado descartadas. Hablamos de Revenga Ingenieros y AurionPro Transit; Alestis y Ubitransports; GMV e INIT.

De ellas, Revenga fue excluida por entrar en concurso de acreedores.

“Incurre en causa de prohibición de contratar, careciendo de los requisitos de solvencia necesarios para participar en el concurso”, según la resolución de la Comunidad de Madrid a la que tuvo acceso este periódico.

Desde Kentkart ya han mostrado su satisfacción por pasar de ronda.

“Estamos muy satisfechos por cómo se ha valorado nuestra propuesta en esta parte del proceso. Es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo y a una visión que llevamos años desarrollando en distintos mercados”, ha señalado Çınar Basmacı, CEO Kentkart.

Siguiente fase

Durante los próximos diez días las seis empresas seleccionadas deben presentar documentos justificativos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Además, deberán incluir los documentos que justifiquen que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En caso de no presentar en este plazo la información requerida, la Comunidad de Madrid considerará que la empresa se retira del proceso.

Tras la fase de envío de documentación, las seis compañías seleccionadas tienen ahora dos meses para presentar un proyecto.

Es decir, tendrán que presentar una solución técnica: funcionalidades, operativa, actualizaciones, soporte, licencias, soluciones a implementar...

Esta fase es totalmente anónima. El Consorcio de Transportes de Madrid elegirá a ciegas entre las propuestas sólo por criterios técnicos.

“Tanto es así que si alguno de los proyectos diera a conocer cuál es su propuesta quedaría eliminado”, según confirman fuentes cercanas al proceso.

De aquí pasan tres finalistas a la última parte del concurso, donde se elegirá al ganador por criterios económicos.

La idea es que todo esté culminado antes de que termine 2026 ya que la región presidida por Isabel Díaz Ayuso quiere que el sistema de pago arranque en 2027.

Recordemos que en juego está un contrato de más de 40 millones y una duración de diez años.