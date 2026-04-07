El consorcio vasco en Talgo propone repartir un dividendo del 30% si se cumplen los contratos de financiación

El consorcio vasco liderado por Sidenor, Gobierno Vasco, BBK y Vital busca trasladar y mantener el domicilio social y fiscal de Talgo en Álava durante la vigencia del contrato.

Los fondos aportados por los accionistas y otras partes, ya sea por aumento de capital o préstamos, no podrán usarse para el pago de dividendos en ningún caso.

Talgo repartirá un dividendo del 30% del beneficio neto anual si se cumplen las obligaciones legales y contractuales, especialmente las relacionadas con los contratos de financiación.

Talgo repartirá al menos un dividendo del 30% del beneficio neto anual "siempre que se cumplan las obligaciones legales, estatutarias y contractuales, especialmente respecto a los contratos de financiación", según el pacto parasocial suscrito por el consorcio vasco el pasado 17 de diciembre.

Además, los fondos aportados por las partes y otros accionistas de Talgo "en ningún caso" podrán ser destinados a dividendos.

Así lo detallan en una información adicional remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el pacto parasocial firmado por el consorcio vasco formado por Sidenor, Gobierno Vasco, BBK y Vital.

El consorcio aclara que las partes se comprometen a votar el reparto de, al menos, un dividendo del 30% del beneficio consolidado después de impuestos de cada año "siempre que se cumplan las obligaciones legales, estatutarias y las contractuales, especialmente respecto de los contratos de financiación" suscritos por parte de la compañía y sus sociedades dependientes.

Además, precisa que los fondos aportados a la sociedad por las partes u otros accionistas de Talgo, "ya sea en virtud del aumento de capital y del préstamo desembolsados", no podrán destinarse al pago de dividendos, "en ningún caso, aun cuando se cumpliesen los requisitos previstos en la cláusula".

Por otra parte, se recuerda que el consorcio procurará el traslado del domicilio social y fiscal de Talgo al territorio histórico de Álava "y el mantenimiento del mismo" durante toda la vigencia del contrato.