El gran éxodo de la Semana Santa más cara: 10 millones de movimientos y 30 euros más para llenar el depósito de diésel

La DGT desplegará hasta 7.000 efectivos y más de 8.500 recursos técnicos, incluyendo helicópteros y drones, para regular el tráfico durante estos días.

El miércoles y el domingo serán los días con mayor tráfico y riesgo de retenciones, sobre todo en salidas y accesos a grandes ciudades.

Llenar el depósito de un coche diésel costará casi 30 euros más que en la Semana Santa anterior, debido a la subida del precio del gasóleo tras la guerra de Irán.

Se prevén casi 10 millones de desplazamientos por carretera en la segunda fase de la Operación Especial de Semana Santa, un 2% más que el año pasado.

Al mediodía de este miércoles dará comienzo la segunda fase de la Operación Especial de Semana Santa. Un periodo en el que se prevé que haya casi 10 millones de desplazamientos hasta la medianoche del lunes 6 de abril.

Concretamente, la Dirección General de Tráfico (DGT) espera que en estos días transiten por las carreteras españolas 9,9 millones de vehículos, lo que equivale a un incremento del 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Cabe recordar que la Operación Especial de Semana Santa de este año supone un récord en la previsión de movimientos, hasta superar los 17 millones.

Pero esta segunda fase de la operación salida también coincide con el incremento en los combustibles. La guerra de Irán ha provocado un incremento en el precio del gasóleo desde el pasado 28 de febrero. En el caso de la gasolina, su coste se mantiene en los últimos días.

El precio medio del gasóleo en España se sitúa en los 1,781 euros por litro, según datos del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, lo que equivale a un alza del 1% en comparación con el pasado 27 de marzo, cuando dio comienzo la Operación Especial de Semana Santa.

Lo cierto es que el precio medio del litro de diésel en España se ha encarecido un 23,9% desde que estalló la guerra de Irán. Y lo hace pese a la aprobación del escudo social del Gobierno, en el que se contempla una rebaja al IVA de los carburantes del 10%. En caso de no contar con estas rebajas, el coste sería aún más elevado.

Ahora bien, si se compara con la Semana Santa del año pasado, el coste medio del litro de gasóleo se ha incrementado un 26,4%. Por decirlo de otra forma, llenar un depósito medio de un turismo diésel para este periodo vacacional se sitúa en los 89 euros, casi 30 euros más en comparación con el mismo periodo de la Semana Santa de 2025.

Y no es una cuestión baladí, dado que el 57% del parque automovilístico patrio monta motores diésel, lo que supone algo más de 18 millones de unidades.

Situación distinta vive la gasolina. El precio medio del litro de gasolina en España se sitúa en los 1,547 euros, lo que supone un ligero descenso del 0,2% en comparación con el pasado 27 de marzo.

Eso sí, si se compara el precio medio actual de la gasolina con el que había en la Semana Santa del año pasado, el coste crece un 11%. Así, llenar un depósito medio de gasolina para estas vacaciones costará 77,35 euros, casi cuatro euros más que en las mismas fiestas del año anterior.

Por su parte, uno de cada tres vehículos del parque automovilístico español es de gasolina, lo que equivale a más de 10,5 millones de unidades. Ahora bien, si se tiene en cuenta a los modelos híbridos, el parque supera los 12,6 millones de vehículos.

Días con más tráfico

Este miércoles se esperan problemas circulatorios y retenciones en las salidas y accesos de las grandes ciudades a partir del mediodía. Tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana se librarán de estas retenciones, dado que la jornada del jueves no es festiva.

Eso sí, la franja horaria más desfavorable para iniciar el viaje estará comprendida entre las 15.00 y las 23.00 horas.

De cara al jueves 2 de abril, las primeras horas de la mañana se reanudarán los desplazamientos de salida de las grandes ciudades con elevadas intensidades de tráfico, que podrán generar retenciones en las vías principales hasta las 15:00 horas.

Por la tarde, las mayores intensidades circulatorias se producirán en las carreteras de salida de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

Durante la mañana del viernes 3 de abril continuarán los movimientos hacia la zona del litoral en Cataluña y Comunidad Valenciana. En el resto del país, la festividad favorecerá trayectos cortos hacia lugares de ocio próximos a los grandes núcleos urbanos. Por la tarde, se prevé un aumento de la afluencia hacia municipios con actos religiosos, con posibles congestiones puntuales.

Si bien se esperan dificultades de circulación en destinos vacacionales por desplazamientos de largo recorrido de cara al sábado 4 de abril, será el domingo 5 de abril cuando se produzca el primer retorno masivo.

Ese día, desde la media mañana, Tráfico prevé retenciones que se trasladarán progresivamente desde los lugares de destino a los principales ejes viarios.

Ya de cara al lunes 6 de abril se completa la vuelta de vacaciones en las comunidades donde es festivo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Hasta 7.000 efectivos

De cara a regular las complicaciones que puedan surgir en esta segunda fase de la Operación Especial de Semana Santa, Tráfico dispondrá de hasta 7.000 efectivos, de los que 5.700 son agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Pero también contará con más de 8.500 recursos técnicos, entre los que se incluyen nueve helicópteros y 39 drones.

Es importante recordar que se trata de la primera operación salida en la que será obligatorio portar la baliza V-16 a la hora de señalizar un incidente en la calzada.

Desde que dio comienzo la Operación Especial de Semana Santa, 11 personas han fallecido en carretera. En la Semana Santa del año pasado, perecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico. De ellos, ocho eran motoristas.