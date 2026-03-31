ArcelorMittal pidió a Adif de forma "encarecida" sustituir un tramo de vía cerca de Adamuz al no garantizarse su trazabilidad

La jueza reprendió a Adif por avisar al juzgado con menos de dos días de antelación sobre la obra de sustitución del carril.

Adif sustituyó finalmente el tramo defectuoso, tras recibir la recomendación urgente de ArcelorMittal y aportar correos al respecto a la jueza que investiga el accidente.

El material ferroviario, 36 metros de carril, no tenía garantizada su procedencia ni conformidad con los estándares exigidos.

ArcelorMittal pidió de forma "encarecida" a Adif sustituir un tramo de vía cerca de Adamuz por problemas de trazabilidad del material.

ArcelorMittal pidió de forma "encarecida" a Adif, empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, que sustituyese un tramo de vía cercano al lugar donde el pasado enero ocurrió un accidente de tren en el término de Adamuz (Córdoba).

¿El motivo? El material —metal de 36 metros de longitud— sufría un "problema de trazabilidad". Y ello "impedía verificar con certeza su procedencia, características técnicas y conformidad con los estándares exigibles".

Así lo ha comunicado Adif a la juez Cristina Pastor, quien investiga las causas del accidente ferroviario del pasado enero, en el que murieron 46 personas.

La magistrada solicitó a la empresa pública que aclarase por qué renovó los mencionados 36 metros de carril, ubicado a poco más de un kilómetro del punto exacto donde ocurrió el siniestro, en una zona cercana a Adamuz de la vía de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, Adif aporta varios correos electrónicos intercambiados entre su personal y el de ArcelorMittal.

En concreto, el 25 de febrero de 2026, la dirección de la compañía privada trasladó al Ministerio de Transportes el siguiente consejo: "Dado que no podemos establecer una trazabilidad adecuada del carril mencionado, nuestra única y encarecida recomendación es que sea retirado y sustituido con carácter urgente".

Adif, finalmente, sustituyó el carril defectuoso. Ahora bien, el modo en el que lo hizo le costó una reprimenda de la juez que investiga el accidente.

¿Por qué? Porque lo comunicó al Juzgado con menos de dos días de antelación. Lo hizo a través de un escrito fechado el pasado 2 de marzo y la obra estaba prevista para la noche del 3 al 4 de ese mes.

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