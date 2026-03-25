La juez investiga si la vía del accidente de Adamuz tenía los mismos defectos por los que Adif renovó 36 metros cercanos

La juez también solicita información sobre la empresa suministradora del carril defectuoso, así como la identidad de quienes alertaron y autorizaron su reemplazo.

La magistrada exige a Adif que explique los motivos técnicos de la sustitución de un total de 78 metros de vía cercana al lugar del accidente.

Adif admitió que uno de los carriles sustituidos carecía de certificado de calidad y fue reemplazado de urgencia tras el siniestro.

La juez investiga si el tramo de vía donde ocurrió el accidente de Adamuz presentaba defectos similares a los que motivaron la renovación de 36 metros cercanos.

La juez que investiga el accidente de tren ocurrido el pasado enero en Adamuz (Córdoba) investiga si el tramo de vía en el que sucedió el siniestro tenía los mismos defectos que llevaron a Adif a renovar 36 metros de carril de una zona cercana, a poco más de un kilómetro del lugar del suceso.

Así consta en una resolución firmada por la magistrada Cristina Pastor, en la que oficia a la Guardia Civil a "la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la sustitución de 36 metros de carril" en un punto cercano al lugar del siniestro.

En concreto, la juez ordena a los agentes de la Benemérita que averiguen si "el supuesto defecto" que tendrían esos 36 metros de vía, ya renovados, "pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y 2 incluidos entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974" de la vía de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

En ese tramo es donde se produjo el accidente del pasado 18 de enero, cuando un tren de la marca Iryo descarriló y chocó contra él un Alvia.

Adif, la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias, renovó 36 metros de vía de un área cercana a este punto, ubicada a poco más de un kilómetro del lugar del siniestro.

Por ello, ahora la juez quiere saber si los defectos en la vía que provocaron dicha obra pudieron extenderse a la zona acotada del accidente.

Como informó EL ESPAÑOL-Invertia, en un informe reciente, Adif admitió que uno de los carriles instalados en la vía 2 del tramo Madrid‑Sevilla carecía de certificado de calidad, lo que motivó su sustitución de urgencia a comienzos de este mismo mes.

En un escrito dirigido a la juez, la empresa pública comunicó que detectó un problema de "trazabilidad" en un carril de 36 metros colocado en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, a la altura de Adamuz. Por ello, procedió a renovarlo. Aun así, la jueza quiere más información sobre este extremo. De hecho, en la misma resolución, exige a Adif que aclare por qué, en fechas posteriores al siniestro, renovó un total de 78 metros de vía de áreas cercanas al lugar del suceso. De esa cifra, 36 metros son los ya mencionados.

La magistrada Cristina Pastor da un plazo de cinco días para ello a la empresa pública, a la que solicita que "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió" a sustituir todo ese material.

Por un lado, la juez se interesa por los 36 metros de vía ya citados. La instructora pide a Adif que identifique a la empresa suministradora del carril defectuoso, así como la identidad de quien alertó del defecto y la del responsable que autorizó la sustitución.

Por otro lado, existen otros 42 metros de metal que también fueron sustituidos de un lugar cercano al del siniestro.

A diferencia de los otros 36, la juez no tenía conocimiento previo de que Adif iba a renovarlos. Por ello, Pastor, recientemente, reprendió a la compañía pública y le exigió que también los custodiara y los mantuviera a disposición del Juzgado.

Ahora, exige también a Adif que aclare los motivos de esta renovación de 42 metros, así como que "certifique (...) que el nuevo carril instalado cuenta con certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad".