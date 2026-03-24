El presidente de Adif se defiende: "No se han modificado informes ni ocultado pruebas" en el accidente de Adamuz

El presidente de Adif niega que la vía estuviera rota 22 horas antes del accidente y recalca la colaboración con las investigaciones de la CIAF y la Guardia Civil.

Sobre la retirada de material del accidente sin permiso judicial, Adif afirma que existió autorización verbal y tácita tras el abandono de la zona por parte de los investigadores.

Adif sostiene que la modificación del parte de soldadura fue realizada por la empresa supervisora Ayesa, que documentó los errores y las correcciones en una fe de erratas.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, asegura que no se han modificado informes ni ocultado pruebas en la investigación del accidente de Adamuz.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha salido a defender la gestión del gestor de infraestructuras del accidente de Adamuz (Córdoba) dejando claro que no cambiaron informes de la soldadura ni ocultaron pruebas en la investigación.

“Ni hemos modificado informes, ni hemos obstruido la justicia ni hemos ocultado pruebas”, ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso para informar del accidente donde fallecieron 46 personas.

En concreto, sobre la modificación realizada en el parte de la soldadura realizado por la empresa de supervisión Ayesa, Luis Pedro Marco de la Peña deja claro que el informe no es de Adif.

No obstante, ha defendido la labor de esta empresa que decidió revisar “un informe que está abierto”.

Ayesa, según el presidente de Adif, en su revisión “determina que hay dos partes con un error material en su conceptualización” y justo uno es en la soldadura y los kits de soldadura que “se habían puesto en otro orden”.

Lo que hace Ayesa es “documentar los cambios que hace y una fe de erratas”, según el directivo, quien ha añadido que ese informe se traslada a los investigadores con dos notas aclaratorias.

Es decir, constatando y dejando documentado ese error.

Retirada de material

En cuanto a la retirada de pruebas del accidente sin autorización judicial, el presidente también ha defendido la actuación de los trabajadores de Adif.

Ha reconocido que “es cierto que los trabajadores de Adif no tienen una aprobación clara por escrito, pero tienen comunicación verbal y tácita” de que los investigadores de la CIAF y de la policía judicial han abandonado la zona.

Soldadura 16 retirada por Adif del lugar del accidente de tren de Adamuz sin permiso del juez. Adif

Ese día, el 22 de enero, ha señalado que su personal “se encuentran que van a seguir con el achatarramiento de otros dos vagones del Alvia y que iban a modificar los elementos de vía del lugar que habían sido desestimados como pruebas por las autoridades”.

Lo hacen, por tanto, porque esos elementos están expuestos al deterioro. De hecho, recuerda que la jueza el 27 de enero -cinco días después de llevarse el material- les da permiso para “recoger y ensayar con esos elementos” que “no son pruebas”.

De ahí su insistencia en señalar que no han ocultado pruebas.

También achaca a todo lo ocurrido el cambio de jueza instructora del caso que se produce entre el 6 y el 7 de febrero.

Vía rota antes

También ha aseverado que la vía no estaba rota 22 horas antes del siniestro. Para el directivo es “una mentira” y una “falacia”. “Nadie puede determinarlo”, ha añadido.

Se trata de una sospecha que tienen los investigadores a raíz de un informe de Hitachi, que señala que la noche anterior al accidente hubo una caída de tensión.

Requerimientos

El responsable de Adif ha respondido a un centenar de requerimientos que han llegado de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el juzgado, de la Fiscalía Europea y hasta de la Inspección de Trabajo.

“Hemos recopilado y entregado miles de hojas con registros, expedientes…”, ha añadido.

En dicha intervención, el presidente de la empresa pública no ha entrado en las causas del siniestro. “Los detalles de lo que pasó y por qué lo determinarán las investigaciones abiertas de la CIAF y de la Guardia Civil”.

En este sentido, ha asegurado que si el origen del accidente es la infraestructura, “incorporaremos las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir”.

Sí ha desmentido que Adif no supiera que había dos trenes (el de Iryo y el de Renfe) accidentados. “Adif fue consciente en todo momento de dos trenes implicados en el accidente”, señala.

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