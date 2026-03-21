Adif reconoce a la juez que había un carril de la vía sin certificado de calidad en el tramo de Adamuz

Los carriles retirados permanecen provisionalmente en el lugar a la espera de su traslado para custodia judicial, permitiendo su posible examen pericial en la investigación.

La noche siguiente se sustituyeron otros 42 metros de carril en la misma vía para homogeneizar la dureza del material, sin que Adif hubiese informado previamente de esta actuación.

El carril sin trazabilidad fue identificado en el punto kilométrico 317,264 y reemplazado entre la noche del 3 y 4 de marzo por otro con certificación adecuada.

Adif ha admitido ante la jueza que uno de los carriles instalados en la vía 2 del tramo Adamuz carecía de certificado de calidad, lo que motivó su sustitución urgente.

Adif ha admitido ante la jueza instructora del caso Adamuz que uno de los carriles instalados en la vía 2 del tramo Madrid‑Sevilla carecía de certificado de calidad, lo que motivó su sustitución de urgencia a comienzos de mes.

​Así lo ha reflejado en una respuesta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Este escrito responde a la providencia dictada el 12 de marzo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro. En ella, Adif detalla que detectó un problema de "trazabilidad" en un carril de 36 metros colocado en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, a la altura de Adamuz.

Según expone la entidad pública, la empresa suministradora comunicó que uno de los carriles instalados "no se correspondía" con los incluidos en la nota de entrega del pedido, lo que impedía vincularlo a su documentación de origen.

El director técnico de la suministradora trasladó a Adif que, aunque no constaba "desperfecto o anomalía técnica alguna en el acero", la ausencia de constancia documental del certificado de calidad hacía recomendable su sustitución “por razones de control y trazabilidad del material”.

A raíz de ese aviso, los equipos de mantenimiento procedieron a cambiar preventivamente ese cupón de carril por otro con trazabilidad asegurada.

Adif precisa que la intervención se ejecutó en la noche del 3 al 4 de marzo, dentro de las actuaciones ordinarias de mantenimiento de la red en el tramo Adamuz. En esa franja horaria se sustituyó una sección de carril de 36 metros en el kilómetro 317,264 de la vía 2, coincidiendo con las transiciones entre los nuevos desvíos y la vía general de la línea Madrid‑Sevilla.

Constancia documental

En su escrito al juzgado, la entidad subraya que el nuevo carril instalado, de dureza 350, "cuenta con la constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad". Adif recalca así que el elemento que sustituye al carril sin certificado sí dispone de la certificación de calidad requerida en la normativa interna.

La contestación judicial añade que la noche siguiente, del 4 al 5 de marzo, los equipos de mantenimiento cambiaron también el hilo interior de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342, es decir, 42 metros adicionales de carril a continuación del cupón sustituido.

El objetivo, según Adif, fue "homogeneizar la dureza de ambos hilos a 260" en ese tramo. Sin embargo, ni de este movimiento ni del de otros 42 metros había informado Adif a la jueza hasta ahora.

En relación con un posible acopio de material en la zona, el escrito remitido al juzgado asegura que "no ha existido acopio de material ni se ha llevado a cabo actuación adicional alguna sobre los elementos sustituidos". Adif sostiene que los cupones retirados la noche del 3 al 4 de marzo permanecen en el mismo punto donde se efectuó la sustitución.

La empresa pública explica que esos carriles se encuentran depositados "de manera provisional" a la espera de su traslado a la base de Hornachuelos, conforme a lo acordado por el juzgado para su custodia. El objetivo de esa conservación es permitir su eventual examen pericial o la práctica de las pruebas que puedan solicitar las partes en el marco de la investigación abierta por el tribunal de Montoro.

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