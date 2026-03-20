Adif no informó de que retiró otros 42 metros de la vía de Adamuz y la juez le exige custodiarlos también

La resolución judicial no especifica el motivo ni el lugar exacto de la retirada de los 42 metros de vía adicionales.

La magistrada ha ordenado que Adif custodie tanto estos 42 metros como otros 36 metros de vía ya retirados y trasladados a una base.

Adif retiró 42 metros adicionales de vía en Adamuz tras el accidente sin informar previamente a la juez que investiga el caso.

Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, no informó a la juez que investiga el accidente de tren ocurrido el pasado enero en Adamuz (Córdoba) de que retiró otros 42 metros de vía del lugar del siniestro.

En una resolución fechada este viernes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, la magistrada Cristina Pastor ordena a la compañía estatal que custodie ese material, junto a 36 metros más de metal que Adif trasladó a una de sus bases tras ser renovados.

La retirada de material del lugar del siniestro ya ha provocado varios coches entre la juez y la empresa pública.

El día 22 de enero, al poco del accidente, la compañía retiró del lugar de los hechos varios materiales que encontró allí sin custodiar, lo que provocó que la instructora fuese avisada por la Guardia Civil, encargada de las pesquisas.

El Ministerio de Transportes se justificó alegando que dichos vestigios no estaban precintados y que permanecían en el lugar del siniestro una vez lo habían abandonado tanto la Guardia Civil como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Posteriormente, la magistrada regañó a Adif por haberle avisado, tan sólo con dos días de antelación, de que iba a realizar trabajos sobre la vía de Adamuz que provocarían la retirada de los 36 metros mencionados.

Ahora, tal y como figura en la resolución judicial de este viernes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) hace constar que existen otros 42 metros de metal retirados de los que no tenía constancia.

"No se informaba [de ellos] en el correo del día 2 de marzo", señala la resolución, en alusión a la fecha en la que Adif sí comunicó a la juez que iba a retirar, la noche del 3 al 4, un total de 36 metros de vía a tan sólo un kilómetro de donde se produjo el accidente ferroviario.

Todo este material (78 metros, en total) deberá ser custodiado por Adif en una de sus bases de mantenimiento ubicadas en la provincia de Córdoba.

El pasado martes, día 17 de marzo, una delegación del Juzgado, liderada por la juez, inspeccionó ocularmente dichas dependencias. Junto a los 36 metros de los que se tenía conocimiento, reposaban otros 42, relata la resolución.

Todo ese material quedará ahora precintado, a disposición de la juez instructora y bajo responsabilidad de Adif.

La compañía pública, de hecho, respondería legalmente por la custodia de dicho material, si fuese necesario.

Así lo señala la juez en su resolución: "Apercíbase a Adif que el material recogido, precintado y trasladado a la base de Hornachuelos (Córdoba) queda bajo su custodia como depositario judicial con las responsabilidades legales procedentes para el caso de incumplimiento de sus deberes".

La resolución no aclara a qué se deben los otros 42 metros de vía retirados del lugar del siniestro y desconocidos hasta la fecha. Ni las labores que provocaron estos vestigios ni el lugar exacto de la vía del que proceden.