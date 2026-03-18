La Agencia de Seguridad Ferroviaria aconseja renovar las 'cajas negras' de los trenes que supervisan vías tras Adamuz

El organismo reforzará su plantilla con 50 nuevas plazas y más recursos destinados a la supervisión, formación y mejora de protocolos de seguridad en el sector ferroviario.

La recomendación surge tras el accidente de Adamuz, donde las cajas negras permitieron esclarecer que la velocidad no fue la causa y que el siniestro ocurrió en solo 15 segundos.

La medida se enfoca especialmente en vehículos auxiliares habilitados para supervisión, mantenimiento y rescate ferroviario, muchos de los cuales carecen de registradores modernos.

La Agencia de Seguridad Ferroviaria recomienda renovar las 'cajas negras' en los trenes que supervisan vías para mejorar la seguridad.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ha emitido una circular en la que recomienda a todas las empresas ferroviarias la importancia de instalar o renovar registradores jurídicos (más conocidos como las cajas negras) en el material rodante auxiliar existente.

Es decir, los vehículos ferroviarios específicamente habilitados para tareas de supervisión, reconocimiento y mantenimiento de la vía y sus instalaciones fijas.

Incluye bateadoras, trenes taller y auscultadores, maquinaria de vía como grúas, vehículos de rescate y vehículos a motor adaptados para estas funciones técnicas.

Además, especifica que se dirige a casos vinculados a la integración de un equipo ASFA Digital (sistema de seguridad ferroviaria a bordo que supervisa la velocidad y el estado de las señales).

También a los derivados de una renovación por obsolescencia del propio aparato.

En teoría, todo el material rodante debe disponer de estos registradores, salvo excepciones.

Por ejemplo, la AESF recuerda que el material rodante auxiliar autorizado antes del 1 de enero de 2015 puede que no disponga de registrador jurídico o, en caso de disponer de este, no registre todas las señales exigibles. De ahí la importancia de su renovación.

Adamuz

No es casualidad que esta recomendación llegue dos meses después del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas.

De hecho, la propia agencia en su circular asegura que “la instalación de registradores modernos supone una mejora sustancial en la seguridad del sistema ferroviario debido al papel que desarrollan en la investigación de accidentes ferroviarios”.

Motivo por el cual considera necesario establecer medidas que permitan, por un lado, favorecer la instalación de registradores jurídicos en el material rodante auxiliar que no disponga de este equipo.

Y, por otro lado, fomentar la renovación de aquellos dispositivos de registro antiguos por otros más modernos con mayor capacidad de grabación de señales.

Los registradores jurídicos o cajas negras se ubican en la cabina del maquinista y graban datos operativos y de voz, como velocidad, frenado, señales y conversaciones en cabina....

Por tanto, su contenido es importante porque pueden aportar información nueva en la investigación, como la de Adamuz.

Recientemente se hizo público el contenido de las cajas negras de este siniestro.

La información recabada permite confirmar que el accidente se produjo en 15 segundos desde que descarrila el tren Iryo y colisiona con el Alvia de Renfe.

También demuestra que el convoy de Iryo descarriló en primer lugar. Su maquinista llegó a activar el freno y el conductor del tren de Renfe no tuvo tiempo para reaccionar. Asimismo, confirma que la velocidad no fue la causa.

De ahí la importancia de estos registradores. No obstante, la agencia deja claro que se trata de una nota orientativa y que sus recomendaciones no sustituyen a las normas y futuros desarrollos normativos.

Más recursos

El accidente de Adamuz también ha supuesto cambios en este organismo gracias al acuerdo entre sindicatos y el Gobierno para desconvocar la huelga de febrero.

En concreto, su plantilla se reforzará con 50 nuevas plazas y tendrá más recursos para supervisión, formación y coordinación de riesgos, así como nuevos grupos de trabajo sobre limitaciones de velocidad, protocolos ante fenómenos meteorológicos y cultura de seguridad en todo el sector.