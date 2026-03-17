"¿Tiene miedo a viajar en tren?": La CIAF lanza una encuesta para recabar datos de afectados por el accidente de Adamuz

La CIAF busca mejorar la atención y los recursos para afectados en futuros incidentes, garantizando la confidencialidad de las respuestas.

El cuestionario se centra en los efectos psicológicos tras el accidente y en el posible miedo o rechazo a viajar en tren.

La encuesta está dirigida a trabajadores de los trenes, pasajeros, familiares de víctimas, servicios de emergencia y vecinos de Adamuz.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha lanzado una encuesta para recabar datos de los afectados por el accidente de tren de Adamuz, Córdoba.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya ha publicado en su web una encuesta abierta para recabar información de los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero y en el que murieron 46 personas.

La encuesta del organismo investigador está dirigida a los trabajadores de los trenes accidentados de Iryo y Renfe y a personal involucrado o no en los días posteriores, a miembros de los servicios de emergencias, a pasajeros que viajaban en alguno de los dos trenes, a familiares de las víctimas y a vecinos de Adamuz.

En general se centra mucho en los aspectos psicológicos para saber si estas personas han tenido pesadillas, una mayor irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño o sensación de inseguridad al viajar, entre otras muchas reacciones emocionales.

En este sentido, busca recabar información para saber en qué medida estas personas sienten rechazo o miedo a viajar en tren, metro o tranvía tras el accidente.

E incluso conocer si cualquiera de los afectados han experimentado miedo a viajar al realizar el mismo trayecto o al montar en los mismos tipos de trenes o en alta velocidad.

Además de preguntas generales, el cuestionario es distinto en función del tipo de afectación.

En el caso de los trabajadores afectados, se les consulta si están o han estado de baja tras el accidente, si necesitaron asistencia psicológica o quién se la ofreció (Renfe, Iryo, sistema público u otras).

La CIAF también quiere saber si estos habían sido formados o preparados para este tipo de situaciones traumáticas.

En cuanto a los viajeros afectados, los investigadores se centran en saber qué organismos les han facilitado información más útil o menos, si han solicitado ayuda económica o compensación del Estado o de las empresas ferroviarias.

También consulta por la asistencia recibida tras el siniestro, quién le ha dado apoyo psicológico o si ha podido recuperar sus enseres tras el accidente.

Estas últimas preguntas se repiten para los familiares de las víctimas, a quienes también les pide valorar el acompañamiento institucional o administrativo durante los primeros días tras el accidente o las facilidades ofrecidas para el traslado del cuerpo de su familiar, entre otras.

Objetivo

Con estas preguntas, la CIAF quiere examinar la gestión de la atención médica y de otros apoyos a las víctimas y a sus familias, así como a trabajadores afectados tanto directa como indirectamente y a los vecinos de la zona de Adamuz que prestaron su ayuda en las labores de rescate, recabando comentarios directos de ellos.

Por ello, esta encuesta tiene como objetivo comprender mejor lo sucedido y detectar las posibles necesidades de quienes se han visto afectados, con el fin de mejorar la atención y los recursos disponibles en situaciones similares.

El organismo asegura que las respuestas del cuestionario interactivo serán analizadas de forma anónima y con total confidencialidad y reconoce que “algunas preguntas pueden resultar emocionalmente difíciles”.