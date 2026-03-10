Ouigo avisó a la CIAF de que detectó marcas de la vía en dos de sus trenes el mismo día del accidente de Adamuz

La principal hipótesis de la Guardia Civil apunta a una mala soldadura de la vía, específicamente la rotura de la soldadura que unía rieles de diferentes años y calidades de acero.

El accidente en Adamuz ocurrió el 18 de enero, cuando un tren Iryo descarriló y fue impactado por un Alvia, causando la muerte de 46 personas.

Los investigadores descartaron que las marcas encontradas en la rueda 51 de uno de los trenes de Ouigo estuvieran relacionadas con la rotura del carril que provocó el accidente.

Ouigo informó a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre marcas detectadas en dos de sus trenes el mismo día del accidente en Adamuz.

La operadora de alta velocidad a bajo coste Ouigo comunicó a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que había detectado marcas de la vía en dos de sus trenes que circularon por Adamuz el mismo día del siniestro.

Posteriormente, los investigadores descartarían la relación de las mismas con el accidente, al hallarse en una rueda cuyas marcas no eran compatibles con la rotura del carril.

Así consta en un informe técnico de la propia CIAF remitido a la juez Cristina Pastor, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba) al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El órgano del Gobierno de España encargado de investigar los accidentes ferroviarios graves realizó una visita al taller cerro negro el 22 de enero, cuatro días después de la tragedia. Fue entonces cuando la empresa francesa Ouigo les informó de que sus técnicos habían revisado dos trenes el mismo día 18.

Según el informe, los especialistas encargados de la revisión habían detectado marcas en uno de ellos. El día 22, al conocer estos hechos, un investigador de la CIAF se trasladó al taller de Cerro Negro para inspeccionar el tren de Ouigo, que se encontraba igualmente en ese enclave.

El investigador de la CIAF, dice el documento, revisó "todas las bandas de rodadura del lado derecho, así como una inspección parcial de las ruedas del lado izquierdo, no detectándose muescas compatibles con la colisión contra la cabeza del carril".

Según el informe técnico remitido al Juzgado de Montoro, la CIAF recoge que solo se encontraron marcas en la rueda 51. Estas se localizaban en la zona interior de la pestaña.

Según recalca la CIAF, "no eran compatibles con la rotura del carril, por lo que no se consideran relacionadas con el accidente". El informe tampoco especifica el motivo último de la erosión de ese elemento. Ni si se debía a otro defecto de la infraestructura.

Nueva documentación

Este informe aparece en una nueva batería de documentos remitidos a las víctimas personadas en el caso. El suceso se produjo al filo de las ocho de la tarde del 18 de enero en un tramo cercano a la localidad cordobesa de Adamuz.

Un tren de la compañía privada Iryo descarriló y un tren Alvia chocó con éste. Murieron, en total, 46 personas.

La Guardia Civil mantiene distintas hipótesis abiertas sobre los hechos, aunque la más probable es la mala soldadura de la vía, propiciando el descarrilamiento del tren y el choque mortal.

En concreto, uno de los informes de los investigadores menciona que "una de las causas del descarrilamiento del tren Iryio", con el que posteriormente chocaría un Alvia, "pudo ser la rotura del riel", marcado con la inscripción Ensidesa y del año 2023.

Como detallaba la Guardia Civil, Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, aún debe aportar "datos del lote de rieles utilizados en el tramo afectado por el accidente". A renglón seguido, el dosier policial planteaba la hipótesis de "una soldadura defectuosa".

"Una de las causas del descarrilamiento del tren Iryio, con la información disponible a la fecha de redacción del presente informe [5 de febrero de 2026], pudo ser la rotura de la soldadura que unía en ese punto el riel con la inscripción Ensidesa del año 2023, acero de grado R350HT, con otro del año 1989, acero de grado R260", señalaban los investigadores.