La jueza reprende a Adif por avisarle solo dos días antes que iban a hacer obras en la vía a 1 km del accidente de Adamuz

Uno de los trenes implicados en el siniestro, en una imagen de los días posteriores.

La juez Cristina Pastor, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba), acaba de reprender a Adif por avisarle con sólo dos días de antelación de que iba a realizar obras en la vía a apenas un kilómetro del lugar del accidente ferroviario de Adamuz.

Así lo expone una resolución judicial dictada este miércoles, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La instructora ordena al gestor de las infraestructuras ferroviarias que no efectúe "tareas de mantenimiento y otras actuaciones que afecten a la línea" sin avisarla con, al menos, dos semanas de antelación.

La juez requiere "inmediatamente a Adif, a través de su representación procesal y sin perjuicio de la autorización judicial recibida anteriormente, para que se abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria (tramo de Adamuz) sin preaviso a este órgano judicial con 15 días de antelación".

Tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL, el pasado 2 de febrero, la empresa pública avisó a la juez que investiga el accidente de que, la noche del 3 al 4, pretendía renovar una vía ubicada a poco más de un kilómetro del lugar del siniestro.

El suceso se produjo al filo de las ocho de la tarde del 18 de enero en un tramo cercano a la localidad cordobesa de Adamuz.

Un tren de la compañía privada Iryo descarriló y un tren Alvia chocó con éste. Murieron, en total, 46 personas.

En su escrito del pasado 2 de febrero, Adif advertía a la juez de que tenía en mente acometer "tareas consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud".

La empresa gestora de las vías subrayaba que los trabajos se ubicarían "a más de un kilómetro" del lugar del accidente. "Si bien", admitía, se trata de una "zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz".

Adif, no obstante, avanzaba que el material retirado sería "debidamente" custodiado en una de sus bases de mantenimiento, en la ubicada en Hornachuelos.

La jueza ha dado esa orden recriminando una vez más a Adif su proceder en la instrucción, tal y como le están solicitando abogados de las víctimas, como las que representa el despacho De La Rosa & Álvarez Abogados. Este despacho acaba de solicitar a la jueza que Adif no realice ninguna obra en la vía sin autorización.

Segunda reprimenda

No es éste el único rifirrafe entre la juez y la empresa pública gestora de las infraestructuras ferroviarias.

El pasado 10 de febrero, la magistrada ya reprendió duramente a Adif por retirar material del lugar del siniestro, sin autorización ni aviso previo.

Esa fecha, la juez Pastor firmó una resolución en la que ordenó a la compañía estatal lo siguiente: "Que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la investigación, si no es previa autorización judicial".

Asimismo, la magistrada exigió a Adif "la restitución inmediata del material que obre en su poder".

"Todo ello", advirtió, tajante, "bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultare procedente".