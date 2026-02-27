El Gobierno aprueba el Estatuto de la Autoridad de Investigación de Accidentes Independiente tras el siniestro de Adamuz

La Autoridad creada en agosto de 2024 aún no había comenzado a funcionar por falta de estatutos y el accidente de Adamuz está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

La decisión llega tras meses de retraso y después del grave accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que causó 46 víctimas mortales.

El Gobierno ha aprobado el Estatuto de la nueva Autoridad de Investigación de Accidentes Independiente para siniestros ferroviarios, marítimos y de aviación.

El Gobierno ha aprobado la creación del Estatuto de la nueva Autoridad de Investigación de Accidentes Independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación, según se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una decisión que llega con meses de retraso y algo acelerada tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes fue creada el 1 de agosto de 2024. A pesar de ello, no se había puesto en marcha. Carecía de estatutos.

Por ello, el accidente de tren de Adamuz que ocasionó la muerte de 46 personas está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

