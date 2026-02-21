La CIAF escoge dos laboratorios para analizar las muestras del accidente de Adamuz para evitar "suspicacias"

Una delegación de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA) ha visitado Madrid para analizar las pruebas y asesorar en la investigación del accidente.

Ambos laboratorios analizarán las mismas muestras de soldadura del carril, relacionadas con la posible causa del siniestro que dejó 46 víctimas mortales.

La decisión de elegir dos laboratorios busca garantizar la transparencia y evitar posibles conflictos de intereses en la investigación.

La CIAF ha seleccionado dos laboratorios, uno privado (Aimen Centro Tecnológico) y otro público (CSIC), para analizar las muestras del accidente ferroviario de Adamuz.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) da un paso más en sus pesquisas sobre el siniestro de Adamuz (Córdoba). Ya ha seleccionado los dos laboratorios que se encargarán de analizar las muestras de carril y arrojar más luz sobre las posibles causas del trágico incidente que ocasionó la muerte de 46 personas.

En concreto, la CIAF ha elegido el centro privado Aimen Centro Tecnológico y otro público adscrito al Ministerio de Ciencia a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), según confirman fuentes cercanas a EL ESPAÑOL-Invertia.

En un inicio sólo iba a ser uno, pero por cuestiones de “transparencia” y para evitar “señalamientos inoportunos” se ha decidido seleccionar instalaciones distintas.

En dicha selección también se ha tenido en cuenta la solvencia técnica de los laboratorios y la ausencia de conflictos de intereses con alguna de las entidades relacionadas con el suceso.

Aimen Centro Tecnológico es la primera vez que trabaja directamente para la CIAF, pero cuenta con mucha experiencia en el sector ferroviario.

El centro gallego participó en el proyecto europeo Asset4Rail, donde desarrolló sistemas de monitorización de vagones y de la geometría de la vía para prevención de fallos e incidencias.

Durante estos días se procederá a la firma del contrato y ambos laboratorios comenzarán a analizar las muestras del carril que están bajo custodia de la CIAF desde el accidente el pasado 18 de enero.

Hablamos de cuatro muestras de soldadura, correspondientes al hilo derecho y al hilo izquierdo de la Vía 1 en el PK 318+479, y al hilo derecho e hilo izquierdo de la Vía 1 por vía directa en el PK 318+536.

Los dos laboratorios analizarán las mismas pruebas y compartirán resultados.

Informe de la Guardia Civil

El análisis por parte de estos dos laboratorios es muy importante tras hacerse público el primer informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz.

Una de las líneas de la investigación judicial se basa en un problema en la infraestructura ferroviaria.

Pero señalan que, con los datos recabados hasta la fecha, no pueden determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa.

De hecho, la CIAF centró desde un inicio sus investigaciones en la soldadura que causó la rotura del carril.

Muescas presentes en la rueda derecha del eje 13 del tren de Iryo (izquierda) y posible punto de colisión con la cabeza del carril (derecha).

Una rotura que se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento, según su primer informe.

También se analiza la información relativa a los datos de los enclavamientos y circuitos de vía.

La CIAF todavía no ha accedido a la información de las cajas negras de los trenes siniestrados. El organismo está a la espera de obtener autorización judicial.

También está pendiente de ampliar la plantilla de investigadores con dos nuevas vacantes que serán cubiertas y permitirán agilizar todas las investigaciones de incidentes ferroviarios que tiene abiertas.

Visita de la ERA

Por otro lado, a principios de semana llegó a España una delegación de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA, por sus siglas en inglés).

Durante dos días se reunieron con miembros de la CIAF en el Ministerio de Transportes y pudieron ver y analizar las pruebas de las que dispone la Comisión de Investigación en Madrid, como las muestras del carril de Adamuz, tal y como avanzó este diario.

De hecho, en su papel de asesor, los miembros de la ERA han aportado su opinión sobre las pruebas para ayudar en la investigación.