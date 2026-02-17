Primera incidencia en la reapertura de la línea Madrid-Andalucía: un tren queda detenido en Adamuz

La reapertura de la línea ocurre un mes después del accidente mortal en Adamuz; en la línea Madrid-Málaga aún continúan trabajos de reparación.

El tren reanudó la marcha y completó su recorrido sin más incidencias; la circulación en la línea Madrid-Sevilla es normal.

Mantenimiento de Adif comprobó que la pieza no estaba en servicio y la parada solo causó un retraso de 12 minutos.

Un tren Madrid–Sevilla tuvo que detenerse en Adamuz por una posible pieza suelta durante la reapertura de la línea.

Un tren de Renfe que cubría el trayecto Madrid–Sevilla tuvo que detenerse momentáneamente a la altura de Adamuz (Córdoba) durante la reapertura de la línea de alta velocidad.

Al parecer, el maquinista ha advertido al Centro de Regulación de Circulación (CRC) sobre una pieza que podría estar suelta. Por ello, realizó una parada técnica.

Mantenimiento de Adif ha acudido al lugar y ha confirmado que esa pieza no está en servicio y, por tanto, no afectaba a la circulación, según confirma el gestor de infraestructuras.

Se trató de una parada preventiva que no alteró de forma significativa la explotación ferroviaria. Sólo supuso un retraso de cerca de 12 minutos.

Una vez verificada la ausencia de incidencia operativa o estructural, el tren reanudó la marcha con normalidad y completó su recorrido sin más contratiempos.

Más allá de este pequeño contratiempo, según Adif en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se está circulando con normalidad desde esta mañana.

Justo esta mañana se ha reabierto la línea y las tres operadoras (Renfe, Iryo e Ouigo) ya están operando sus servicios.

Lo hacen un mes después de que el accidente de tren en Adamuz entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe provocara la muerte de 46 personas.

Ayer por la tarde Adif dio por finalizados los trabajos de reparación. No obstante, en la línea Madrid-Málaga estos trabajos continúan a causa del desprendimiento de un muro de contención.