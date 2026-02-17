La línea Madrid-Sevilla reabre con limitaciones de velocidad en Adamuz y retrasos de hasta 40 minutos

En la primera jornada tras la reapertura, un tren tuvo que detenerse brevemente por una incidencia menor, pero la circulación general de Renfe, Ouigo e Iryo fue normal según Adif.

El ministro de Transportes prevé que la velocidad máxima en Adamuz aumente a 160 km/h próximamente y se recupere la normalidad total en los próximos días.

Los trenes circulan a tan solo 60 km/h en Adamuz, lo que provoca retrasos de hasta 40 minutos y extiende la duración del trayecto a más de tres horas en algunos casos.

La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla ha reabierto tras casi un mes cerrada por el accidente de Adamuz, aunque mantiene importantes limitaciones de velocidad en ese tramo.

El corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía volvió a reabrir este martes 17 de febrero tras estar cerrado casi un mes por el accidente de Adamuz (Córdoba). Su reapertura deja cierto sabor agridulce entre los pasajeros por los retrasos de hasta 40 minutos en algunos trenes fruto de las limitaciones de velocidad de Adif.

En concreto, la principal está en el tramo de Adamuz. La velocidad a la que se circula es de 60 km/h. Recordemos que el máximo permitido para circular en la red de alta velocidad en España son los 300 km/h.

Antes del accidente los maquinistas reducían la velocidad en ese tramo ya limitado a 250 km/h.

El gestor de infraestructuras confirma a este periódico que existe una limitación, aunque no concreta a qué velocidad.

Y lo cierto es que esta limitación -junto a otras de incluso 30km/h- están provocando demoras, como ocurre en la línea Madrid-Barcelona. Hablamos de retrasos de entre 30 y 40 minutos, señalan fuentes del sector.

Eso quiere decir que en un trayecto que dura aproximadamente 2 horas y 40 minutos, algunos trenes están llegando a su destino con tiempos que superan las tres horas. Retrasos que podrían repetirse estas jornadas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, espera que este miércoles ya se pueda subir a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en ese punto, con la vista puesta en la recuperación total de la velocidad el jueves.

Pequeña incidencia

En esta primera jornada también se produjo un pequeño incidente. Un tren de Renfe que cubría el trayecto Madrid–Sevilla tuvo que detenerse momentáneamente a la altura de Adamuz.

Al parecer, el maquinista advirtió al Centro de Regulación de Circulación (CRC) sobre una pieza que podría estar suelta. Por ello, realizó una parada técnica.

Mantenimiento de Adif acudió al lugar y confirmó que esa pieza no estaba en servicio. Por lo que el tren reactivó su marcha sin mayores problemas y con un retraso de sólo 12 minutos.

Más allá de este pequeño contratiempo, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla los trenes de Renfe, Ouigo e Iryo circularon con normalidad en esta primera jornada, según Adif.

Lo hicieron un mes después de que el accidente de tren en Adamuz entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe provocara la muerte de 46 personas.

La tarde del lunes 16 de febrero Adif dio por finalizados los trabajos de reparación, que habían sufrido retrasos por la situación meteorológica.

No obstante, en la línea Madrid-Málaga estos trabajos continúan a causa del desprendimiento de un muro de contención. Renfe calcula que hasta marzo no estará reparada la línea.

Por lo que ha puesto en servicio un Plan Alternativo de Transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para paliar las molestias causadas por el corte en la línea a causa del desprendimiento de un muro de contención.