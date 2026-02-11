Lío en el corredor Madrid-Andalucía: Ouigo, Iryo y Renfe ya venden billetes pero Adif no confirma fecha de reapertura

Las claves nuevo Generado con IA Renfe, Iryo y Ouigo ya han puesto a la venta billetes para el corredor Madrid-Andalucía, anticipando una posible reapertura el 14 de febrero. Adif aún no confirma la fecha exacta de reapertura debido a que las lluvias y temporales en Andalucía pueden retrasar los trabajos de reparación. Los trabajos en la infraestructura de Adamuz continúan, pero algunas tareas pendientes dependen de la evolución meteorológica para completarse. Si la línea no se reabre el 14 de febrero, las operadoras deberán reubicar a los pasajeros o devolver el importe de los billetes.

Sigue sin haber una fecha clara para la reapertura del corredor Madrid-Andalucía, cortado desde el accidente de tren de Adamuz (Córdoba). Adif trabaja para que se reabra cuanto antes, mientras que las operadoras dan por hecho que será el próximo 14 de febrero.

Renfe, Iryo y Ouigo han puesto ya a la venta los billetes para esa jornada, un dato que evidencia la previsión de reanudar este fin de semana la alta velocidad. De hecho, en el caso de Iryo, los trenes para esa fecha ya están completos.

Pero lo cierto es que aún no está claro que la alta velocidad pueda conectar desde este fin de semana el centro y el sur peninsular.

¿Por qué? Por la meteorología y los diversos temporales que azotan Andalucía.

“Las lluvias y la previsión de que estas prosigan en los próximos días pueden retrasar algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvia, por lo que la finalización de todos los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz depende, en parte, de la evolución meteorológica”, señalan fuentes de Adif a este periódico.

Los equipos de Adif en Adamuz están trabajando para recuperar el tráfico ferroviario tan pronto como sea posible y en plenas condiciones.

Hasta la fecha se han llevado a cabo trabajos de plataforma y superestructura, quedando algunos trabajos por realizar que dependen de la meteorología.

El gestor de infraestructuras señala que mantiene el diálogo fluido con las operadoras ferroviarias, a las que informará con la mayor precisión cuando sea posible sobre la reapertura completa del corredor sur de alta velocidad.

Si finalmente el 14 de febrero no se reabre la línea, las operadoras tendrán que reubicar a los pasajeros en otros trenes u ofrecerles otra alternativa como la devolución de los billetes.

El pasado martes 3 de febrero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en el Congreso que todavía no podía facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de esa semana.