Puente no convence al sector ferroviario: los sindicatos mantienen la huelga del 9, 10 y 11 de febrero

Los paros afectarán a los servicios de pasajeros de Renfe, Iryo y Ouigo, así como a las principales compañías de mercancías ferroviarias y a Serveo, siendo a jornada completa.

La huelga fue convocada inicialmente por Semaf tras los accidentes en Adamuz y Gelida para exigir mejoras en la seguridad ferroviaria, y se han sumado otros sindicatos del sector.

Transportes se ha comprometido a dialogar con Hacienda para buscar vías de financiación que respondan a las reclamaciones sindicales y continuará las reuniones con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Los sindicatos del sector ferroviario (CCOO, UGT y Semaf) mantienen la huelga del 9, 10 y 11 de febrero tras no llegar a un acuerdo en la segunda reunión mantenida con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

A esta reunión, Puente ha asistido con el secretario de Estado, José Antonio Santano, de forma telemática; el presidente de Adif, Pedro Marco; la directora de Recursos Humanos, Conchi Casillas; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado; y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.

Pese a no haber alcanzado un acuerdo para desconvocar la huelga, Transportes se ha comprometido a hablar con el Ministerio de Hacienda para buscar vías de financiación de las reclamaciones sindicales, según los sindicatos.

También mantendrá reuniones con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para buscar la forma de mejorar las condiciones operativas que demandan los representantes de los trabajadores.

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que la reunión ha discurrido "con tono constructivo y voluntad de diálogo por todas las partes".

Por tanto, las conversaciones van a continuar con nuevas reuniones entre ambas partes.

Es el segundo encuentro tras el producido el pasado miércoles y en el que tampoco hubo acuerdo.

Los paros fueron anunciados inicialmente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) para exigir medidas de seguridad ferroviaria.

Después, se sumaron el resto de colectivos del sector como CCOO, UGT, SF o CGT.

La huelga, por tanto, afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail). También afectará a Serveo. Los paros serán a jornada completa.