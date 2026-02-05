La CIAF investiga la soldadura de un carril roto en Tarragona después de Adamuz por si hay relación entre ambos incidentes

Tras el accidente de Adamuz, se han incrementado los problemas e incidencias en la red ferroviaria, lo que ha llevado a Adif a limitar la velocidad y suspender algunos servicios.

La investigación examina soldaduras y tramos cercanos a Adamuz para detectar posibles fallos similares y prevenir nuevas roturas en la red ferroviaria.

El incidente de Tarragona, en una vía más reciente que la de Adamuz, obligó a limitar la velocidad y realizar reparaciones urgentes tras detectarse la rotura del raíl.

La CIAF investiga si existe relación entre la rotura de carril en Tarragona y el accidente ferroviario de Adamuz, ambos con posibles problemas en soldaduras.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) amplía su investigación sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y analiza ahora las soldaduras del carril que se rompió hace diez días en la línea Madrid-Barcelona.

En concreto, el pasado 25 de enero (una semana después del siniestro de Adamuz) se detectó una rotura de carril en el tramo Alcover-L'Espluga de Francolí (Tarragona).

Este incidente obligó a Adif a realizar un embridamiento del raíl esa noche y a limitar la velocidad a 80 km/h al día siguiente.

Al tratarse de un incidente muy cercano en el tiempo y con ciertas similitudes técnicas, la investigación “analiza y compara si tiene alguna relación o parecido con el carril de Adamuz o si es algo puntual y casual”, señalan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL-Invertia.

El objetivo es examinar detenidamente esas soldaduras y carriles para que, en caso de que haya coincidencias, saber si se pueden volver a producir más roturas de carriles en la red ferroviaria.

De ser así, estaríamos ante un grave problema de la red en su conjunto que señalaría más a Adif por su papel de gestor de infraestructuras y que requeriría de una auditoría completa. Algo a lo que el ministro Óscar Puente se opone.

Fuentes conocedoras del incidente de Tarragona aseguran que se trata de una vía más nueva que la de Adamuz. Son tramos que se inauguraron en 2007, con lo que los raíles se pudieron suministrar un año antes.

Si de la investigación se demuestra que de nuevo fue una soldadura defectuosa la que pudo hacer que se rompiera, estaríamos ante una coincidencia muy significativa, independientemente de la antigüedad de la vía.

Por otro lado, los investigadores están analizando las soldaduras de tramos cercanos al accidente de Adamuz para estudiar el estado en el que están.

Ignacio Barrón, presidente de la CIAF.

Es decir, tratan de comprobar si hay algún fallo en la unión de los raíles parecido al que se cree que originó el accidente de tren en el que murieron 46 personas.

En ambos casos (el de Tarragona y el de Adamuz), se trata de procesos que “llevarán su tiempo” porque requieren de análisis en laboratorios externos, según cuentan fuentes cercanas. La CIAF no cuenta con medios propios ni tecnología tan puntera.

Hipótesis

Cabe recordar que la primera hipótesis de la CIAF es que había una fractura del carril y que esa rotura se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento.

Al poco de hacerse público el primer informe, el propio presidente de este órgano de investigación apuntó a un problema en la soldadura de ese carril como la causa principal.

“Vamos a ver por qué se encontraba así esa soldadura y cómo se podría haber detectado”, dijo.

Además, Iñaki Barrón aseguró que la investigación iba a ir mucho más allá de decir cuál ha sido la causa.

Una declaración que no es casual. Prueba de ello es precisamente este primer análisis del carril roto en el tramo de la línea Madrid-Barcelona que podría guardar similitud con el de Adamuz.

No hay que olvidar que la función de la CIAF es esclarecer las causas del accidente y emitir recomendaciones para mejorar la seguridad. Algo a tener en cuenta en el trazado de las nuevas líneas.

El próximo corredor que va a ser renovado es el de Madrid-Barcelona. Hablamos de un trayecto que desde el accidente de Córdoba no ha dejado de dar problemas.

La avalancha de avisos de los maquinistas ha provocado que Adif limite la velocidad en varios tramos, lo que, a su vez, ha ocasionado retrasos de dos horas de media.

Debido a ello, Adif pidió a Renfe, Iryo y Ouigo eliminar los últimos servicios de la noche para evitar que entraran en horario de mantenimiento de las vías.

Los problemas en las vías de Alta Velocidad y red convencional se multiplican desde el accidente de Adamuz. El siniestro ha puesto de manifiesto el estado de las vías.

En la última semana las incidencias detectadas por el gestor ferroviario y que han sido comunicadas a los maquinistas por presentar riesgos o limitaciones para la velocidad han aumentado un 7%.

Por si fuera poco este miércoles Adif tuvo que suspender los viajes de la línea Madrid-Málaga por un desprendimiento de tierras fruto de las lluvias.