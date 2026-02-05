Adif extiende hasta diciembre el aumento de 25 minutos de viaje 'extra' entre Madrid-Barcelona

Desde el accidente de Adamuz, la línea ha sufrido limitaciones de velocidad e incluso la reducción a 80 km/h en un tramo por rotura de vía.

Las restricciones y el aumento del tiempo buscan garantizar la estabilidad operativa y facilitar trabajos en la infraestructura tras varios incidentes en la línea.

La extensión del Plan Alternativo de Transporte responde a una petición de las operadoras Ouigo, Iryo y Renfe.

Adif amplía hasta diciembre el aumento de 25 minutos en los tiempos de viaje de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

El gestor de infraestructuras Adif ha extendido hasta el mes de diciembre el aumento de 25 minutos en los tiempos de viaje en alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

Esta decisión se ha tomado a petición de las operadoras (Ouigo, Iryo y Renfe), según fuentes de Adif consultadas por este periódico.

Desde Iryo confirman que se ha acordado extender el Plan Alternativo de Transporte (PAT) en la línea Madrid–Barcelona hasta final del horario de servicio, es decir, hasta el 13 de diciembre.

El objetivo es "garantizar estabilidad operativa y facilitar los trabajos en la infraestructura".

Hace unos días, Adif pidió a las operadoras suspender los últimos servicios en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

La razón es que esos trenes estaban llegando en el horario de mantenimiento, que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Desde el accidente de Adamuz (Córdoba) la línea ha tenido varias limitaciones de velocidad de 160 km/h y 230 km/h en distintos puntos.

Incluso durante varios días un tramo se limitó a 80 km/h por la rotura de una vía. Algunas de las restricciones de los últimos días se mantienen, provocando grandes retrasos que provocaban que los últimos trenes entraran en horario de mantenimiento.

El gestor de infraestructuras tomó este tipo de medida en respuesta a los reportes de los maquinistas, que habían alertado de baches, vibraciones o problemas en las vías.