Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga los días 9, 10 y 11 de febrero tras reunirse con Óscar Puente

El sindicato CGT denuncia que fue excluido de la reunión con el Ministerio, a pesar de contar con representación en varias empresas del sector.

La huelga se convocó tras los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), exigiendo mejoras en la seguridad ferroviaria.

Los paros afectarán a las empresas de pasajeros Renfe, Iryo y Ouigo, así como a cinco compañías privadas de mercancías.

Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga los días 9, 10 y 11 de febrero tras no llegar a un acuerdo con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Representantes del Ministerio de Transportes se han reunido con CCOO, UGT y Semaf esta mañana a las 12 horas con el objetivo de llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga. Pero no ha habido acuerdo y la huelga se mantiene.

Los paros fueron anunciados inicialmente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). Después, se sumaron el resto de colectivos del sector como CCOO, UGT o CGT.

La huelga, por tanto, afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail), que son empresas privadas.

Eso mismo es lo que exigieron este martes los sindicatos que se concentraron ante la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid.

Reivindicaron que los recientes accidentes de tren "no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril".

CGT fuera

De hecho, a la reunión no han sido invitadas todas las organizaciones convocantes. El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha denunciado que Puente les ha excluido de las negociaciones.

El sindicato cuenta con representación en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo. "Dejar fuera a quienes representan a miles de trabajadoras y trabajadores, tanto en empresas públicas como privadas, no es un error administrativo, es una decisión política consciente", afirman.