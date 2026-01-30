Renfe e Iryo dejan de indemnizar a los pasajeros por los retrasos provocados por el mal estado de las vías de tren

La compañía Ouigo mantiene su política de compensaciones por retrasos, reembolsando hasta el 100% del billete en caso de demoras superiores a 90 minutos.

Las limitaciones afectan especialmente a las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia en el caso de Iryo, y también a la línea Madrid-Galicia para Renfe.

Renfe aplicará esta medida a los billetes comprados a partir del 31 de enero, mientras que Iryo lo hará desde el 28 de enero.

Renfe e Iryo dejarán de indemnizar a los pasajeros por retrasos causados por las limitaciones temporales de velocidad impuestas por Adif en varias líneas de alta velocidad.

Las compañías ferroviarias Renfe e Iryo han anunciado que van a dejar de indemnizar a los pasajeros por los retrasos sufridos derivados de las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) impuestas por Adif en varias líneas de alta velocidad.

En el caso de Renfe, la empresa dice que los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad.

En Iryo alertan de que, en los billetes adquiridos después del 28 de enero, no se podrán considerar aplicables las políticas habituales de compensaciones por retraso.

Los billetes adquiridos con anterioridad a estas fechas seguirán rigiéndose por la normativa actual, que contempla indemnizar la mitad del precio del billete a partir de los 60 minutos y el importe completo a partir de 90 minutos.

Las dos compañías, en su web, señalan que, debido a las limitaciones temporales de velocidad establecidas por Adif en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe e Iryo.

En el caso de Iryo van más allá al indicar que las limitaciones son en las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia. Es decir, los dos corredores en los que opera.

Renfe, en este caso, se ve más afectada por las limitaciones de velocidad ya que opera en otras líneas, como la de Madrid-Galicia, que también está registrando limitaciones y retrasos.

Ouigo, por su parte, mantiene su política de compensación. Es decir, a partir de 60 minutos de retraso los clientes recibirán un reembolso del 50% del coste del billete y a partir de 90 minutos será del 100%