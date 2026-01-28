Los sindicatos estallan por el deterioro de la red de tren y la falta de seguridad: planean huelgas en todo el sector

Las huelgas están previstas para los días 9, 10 y 11 de febrero y buscan involucrar a todo el sector ferroviario español.

El aumento de avisos de incidencias en las vías por parte de los maquinistas refleja el temor y malestar en las plantillas.

Semaf, CCOO y otros sindicatos preparan huelgas en Renfe, Adif, Iryo, Ouigo y Serveo para exigir mejores condiciones y mayor seguridad.

Los sindicatos denuncian el deterioro de la red ferroviaria y la falta de seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

Los accidentes de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona) han puesto en entredicho la seguridad y el mantenimiento de la red ferroviaria española. Los sindicatos, cansados de esta situación, comienzan a unirse y coordinarse para paralizar todo el sector con huelgas.

Es decir, más allá de la ya convocada en febrero por Semaf y CCOO. “Vamos a convocar huelga en Adif, Iryo, Ouigo, Serveo y Renfe, por supuesto”, señalan fuentes sindicales a este periódico.

El sentir de las plantillas es claro: no quieren trabajar en estas condiciones en las que la seguridad de la red ferroviaria está en cuestión.

Son conscientes de que hay “un deterioro de la infraestructura y una disminución considerable de los parámetros de seguridad”.

Eso complica “la gestión y el mantenimiento de unas condiciones de trabajo seguras para las personas trabajadoras”.

Un ejemplo de ello es que los avisos de los maquinistas sobre problemas que se han encontrado en las vías de tren (baches, roturas, vibraciones...) se han incrementado. Hay miedo en las plantillas.

Adif ha tomado nota de ello. Ahora les hace más caso y aplica limitaciones temporales de velocidad allá donde haya un aviso de peligro. Pero lo hace “para cubrirse en salud”, según fuentes sindicales.

Los accidentes, por tanto, han puesto de relieve una situación que ya se venía denunciando desde hace tiempo.

De hecho, el pasado año el Gobierno consiguió paralizar una huelga convocada por los sindicatos en Renfe y Adif entre marzo y abril de 2025.

Huelgas convocadas

De forma oficial, la única huelga convocada es la del sindicato de maquinistas Semaf para los días 9, 10 y 11 de febrero. Se anunció un día después del accidente de Rodalies y tres días después del de Córdoba.

A esta se suma el sector Ferroviario de FSC-CCOO, que ha convocado en las mismas fechas y que afecta a Renfe, Iryo y Ouigo, así como Serveo Servicios a bordo.

Además, en Renfe, esta semana el Comité General -formado por Semaf, CCOO, UGT, CGT y SF- ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Conflictos Laborales a la empresa, como intento de solución previa a las posibles huelgas que serían convocadas.

Es decir, es el paso previo a convocar un paro si la empresa pública no accede a una serie de peticiones planteadas por los sindicatos.

Entre ellas, la de crear una comisión para acordar las medidas oportunas ante situaciones que puedan conllevar un riesgo para la circulación del tráfico ferroviario o desarrollar planes eficientes para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios de la red.

Además, USO, UGT y CCOO también preparan paros en Serveo, la empresa que presta servicios de atención al cliente y restauración a bordo de los trenes Renfe y de logística, servicios en tierra y oficinas de Adif.

Han presentado convocatoria de huelga y solicitud de mediación previa en el SIMA. Pretenden convocar para los días 9, 10 y 11 de febrero, coincidiendo con el paro de los maquinistas.

Y la idea es que el resto de sindicatos se sumen a las huelgas y protestas. Es decir, que afecten a todo el sector ferroviario.