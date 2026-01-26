Los sindicatos contra el desdén de Puente por la seguridad: uno de ellos aún espera la reunión urgente pedida en septiembre

Los maquinistas han convocado una huelga general para febrero por el deterioro de las vías y la falta de respuesta a sus demandas de seguridad.

Los trabajadores alertan de fallos críticos en la infraestructura y denuncian que la liberalización y externalización ponen en riesgo la seguridad del servicio.

El Sindicato Ferroviario de CGT solicitó en septiembre una reunión urgente sobre la falta de prevención y mantenimiento, pero no ha recibido respuesta del Ministerio de Transportes.

Los sindicatos critican la falta de atención del ministro Óscar Puente a sus advertencias sobre la seguridad ferroviaria, tras el trágico accidente de Adamuz.

Los sindicatos denuncian el desdén de Óscar Puente, ministro de Transportes, por la seguridad durante los meses previos al trágico accidente de Adamuz (Córdoba) en el que han muerto 45 personas.

EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso a una carta enviada por el Sindicato Ferroviario de CGT el pasado 26 de septiembre a Óscar Puente en la que solicitan una reunión urgente para tratar, entre otros temas, la falta de prevención y mantenimiento en la alta velocidad.

Sin embargo, el ministro de Transportes no ha accedido todavía a reunirse con este sindicato para tratar asuntos clave de la seguridad ferroviaria.

En la carta enviada a Puente, el sindicato alerta de que "la infraestructura atraviesa un momento crítico".

Denuncia que "la falta de mantenimiento preventivo, unida a la obsolescencia de los sistemas de señalización, telecomunicaciones e informática, está provocando fallos críticos que impactan directamente en la seguridad y la regularidad del servicio".

Registro en el Ministerio de la carta remitida a Óscar Puente.

Y todo ello, asegura el Sindicato Ferroviario, "a pesar de que en los últimos años Adif ha recibido miles de millones de euros en fondos públicos, más que ningún otro organismo del sector, y que estos recursos se han orientado mayoritariamente a la alta velocidad".

"Las políticas de liberalización, externalización masiva de tareas y abandono del mantenimiento están comprometiendo de manera alarmante la seguridad ferroviaria", critica CGT ante el aumento de incidencias.

En el escrito, este sindicato también destaca el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en 2024 y que cifra en 81 accidentes, 20 descarrilamientos y 21 incidentes en pasos a nivel durante ese año.

La carta de cinco páginas termina solicitando la reunión que nunca aceptó Óscar Puente.

"Por todo ello, le solicitamos formalmente la convocatoria de una reunión entre este Ministerio y el Sindicato Federal Ferroviario-CGT, en la que podamos debatir y establecer soluciones que garanticen el futuro de un ferrocarril público, social, seguro y de calidad y las condiciones laborales de las personas que prestan servicio en el sector", finaliza.

Se trata de una denuncia sindical más acerca de la seguridad que se suma a los distintos escritos remitidos por otros representantes de trabajadores tanto a Transportes como Adif.

Fragmento de la carta remitida por CGT a Óscar Puente a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

De hecho, los maquinistas denunciaron durante el pasado verano varios "enganchones de la catenaria" en alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla. En concreto, a la altura de La Sagra, en Toledo.

Según explican las fuentes consultadas, se trata de otro tramo que había sido renovado, y pese a las quejas desde Adif insistían en que todo estaba correcto.

"No es muy normal que eso ocurra, si es un elemento nuevo debería funcionar como algo nuevo y no dar problemas", insisten los maquinistas consultados.

Unos fallos que se suman a los que el Sindicato de Maquinistas puso en conocimiento de Adif cuando envió una carta mostrando su preocupación por los continuos "botes" que sufrían los trenes de alta velocidad.

De hecho, trabajadores de la cafetería de los trenes en la línea Madrid - Sevilla llegaron a sufrir lesiones al ser golpeados por utensilios que se caían de las estanterías debido a las vibraciones.

Adif, en la zona de La Sagra, informó de dos incidencias en un transcurso inferior a dos semanas durante el pasado verano.

Los fallos

El 30 de junio, se interrumpió la circulación en el tramo entre Yeles y La Sagra debido "a una falta de tensión de la catenaria" y que afectó a todos los trenes de alta velocidad que circulaban entre Madrid y Andalucía.

El 12 de julio, una incidencia en el sistema LZB, que dificultaba el control del tráfico entre La Sagra y Mora, provocó importantes retrasos en la misma línea de alta velocidad.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL-Invertia horas después del accidente de Adamuz, Semaf envió una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) en agosto alertando del deterioro de las vías por "una degradación profunda del material rodante" que causa "averías".

Los maquinistas solicitaron que se redujera la velocidad de los trenes a no más de 250 km/hora.

Avisaban de que el aumento del número de trenes de alta velocidad y el mayor peso que todos los convoyes tienen sobre las mismas vías estaban provocando un mayor número de fallos en la infraestructura viaria.

El desdén de Óscar Puente por la seguridad tras las peticiones retiradas de los sindicatos ha provocado que los maquinistas hayan anunciado una huelga general los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.

Precisamente, en una entrevista en El País este domingo, el ministro aseguraba que "las demandas de los maquinistas se atienden siempre. Otra cosa es que la corroboración objetiva de las incidencias que comunican confirme sus apreciaciones".

Y continuaba: "Muchas de las advertencias que hacen tienen que ver con el confort de marcha, no con la seguridad".

Unas palabras que han generado malestar en el sector ferroviario, pues consideran que Puente "frivoliza" con cuestiones que son bastante serias.