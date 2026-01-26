Puente niega que la existencia de un carril de 1992 en la línea Madrid-Sevilla tenga relación con el accidente de Adamuz

Las claves nuevo Generado con IA El ministro Óscar Puente niega que la existencia de tramos de carril de 1992 en la línea Madrid-Sevilla esté relacionada con el accidente de Adamuz. Puente explica que la línea Madrid-Sevilla ha sido renovada de manera integral, aunque algunos tramos antiguos se han mantenido porque no se consideró necesario sustituirlos. La rotura que provocó el descarrilamiento del tren Iryo se produjo en la parte del carril nuevo, junto a la soldadura con el carril antiguo de 1992, y se investiga si la soldadura fue la causa. El ministro señala que este tipo de renovaciones, donde se mantienen tramos antiguos, es una práctica habitual también en otros países como Alemania.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado este lunes que la existencia de carril antiguo, fechado en 1992, en la línea Madrid-Sevilla tenga alguna relación con el accidente de Adamuz, que ha costado la vida de 45 personas.

Si bien ha insistido que la línea de AVE que conecta Madrid con Sevilla se ha renovado "de manera integral", Puente ha explicado a renglón seguido que esto significa que se ha renovado "de punta a punta, pero no en todos sus elementos".

De hecho, ha admitido que "hay tramos de la época inicial", es decir, con más de 33 años de antigüedad tras su inauguración en 1992, pero porque se ha considerado "que no era necesario sustituirlos".

Un carril nuevo unido a uno de 1992

Pese a ello, ha negado tajantemente que la existencia de estos tramos tengan que ver con el accidente, aunque sí ha afirmado que la rotura de la vía que provocó el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz se produjo en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo, por lo que ahora toca delimitar si hubo un problema con la soldadura o la rotura tuvo lugar por la torsión del raíl.

Para argumentar su afirmación de que renovó "íntegramente" la línea Madrid-Sevilla, Puente ha explicado que "se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera que deben ser sustituidos".

"Fundamentalmente se hace una actuación en plataforma, mejorando drenajes, sustituyendo balasto en aquellas zonas en las que es necesario, se actúa sobre la superestructura, sobre catenaria en algunos puntos y sobre los sistemas de seguridad", ha apuntado.

En este punto ha destacado que esta manera de renovar una línea "no es exclusiva" de España y ha puesto como ejemplo que, en este momento, en Alemania se está renovando la línea de alta velocidad Berlín-Hamburgo, una de las más importantes del país con 278 kilómetros, y "se han sustituido 160 kilómetros de carril".

"El resto está como estaba inicialmente. Esto no tiene absolutamente ninguna relevancia en relación con el accidente. Porque esto es lo habitual", ha destacado.

Y ha explicado que en el caso de la vía donde se produjo el accidente lo que se ha sustituido es la parte central de todo ese tramo, la que abarca los cambios nuevos. "Son cambios absolutamente modernos, actualizados, y se coloca un carril adicional, que creo que tiene en torno a 36 metros, y eso se conecta con el carril preexistente. Esto es una actuación completamente normal", ha añadido.

Puente también ha defendido que aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente "no se habría visto nada", lo que apuntala, según sus palabras, que se trate de un "accidente extraño", algo que él mismo ha señalado desde el principio.

Una rotura en la soldadura

El titular de Transportes ha insistido en que la hipotésis que se baraja como más probable es que la rotura de la vía que provocó el descarrilamiento del Iryo fue en la parte del carril nuevo junto a la soldadura con el carril de 1992. "Se trata de un raíl que está perfectamente identificado. Está nuevo, con su numeración, y fabricado en 2023 y suministrado a la empresa de colocación en 2024 e instalado en mayo de 2025", ha explicado.

Por lo que ahora, ha remarcado en hasta tres ocasiones, hay que investigar si hubo o no un problema con la soldadura, ya que la rotura fue en este punto.

"Cuando el tren ya, una vez que el carril rompe lo suficiente como para impedir la continuidad de los bogies del tren y, por tanto, quedar en el aire y no poder seguir sobre la vía, al caer el peso del tren sobre el raíl, se tumba", ha explicado.

Por tanto, para Puente, que haya roto el carril al lado de la soldadura, "por lo que dicen los expertos, es lo normal". "No quiere decir que (la causa) sea la soldadura, puede serlo. Por eso hay que examinarla, hay que examinar en laboratorio tanto el raíl como la soldadura y ver qué es lo que ha pasado y por qué se ha producido esa ruptura", ha precisado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.