Detectan una nueva rotura de vía en la línea Madrid-Barcelona y Adif reduce la velocidad a 80 km/h

La restricción de velocidad forma parte de las limitaciones temporales impuestas por motivos de seguridad tras varias incidencias recientes en la línea.

La reparación realizada consiste en un embridamiento de la vía, lo que limita la circulación de trenes a una sola vía sin posibilidad de adelantamiento.

La rotura se detectó en el punto kilométrico 490.129 y se produce una semana después del accidente de Adamuz, relacionado también con una fractura de vía.

Una rotura en la vía en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona ha obligado a Adif a volver a limitar a 80 km/h la velocidad en el tramo Alcover-L'Espluga de Francolí (Tarragona).

En concreto, la rotura se registró la pasada noche en el punto kilométrico (PK) 490.129 de esta línea, según confirman fuentes cercanas a EL ESPAÑOL-Invertia. Se produce justo una semana después del accidente de Adamuz, cuya hipótesis principal es que se produjo precisamente por la rotura de una vía.

Durante la pasada noche, los equipos de Adif han estado trabajando para solucionar la fractura de vía en la línea Madrid-Barcelona.

El proceso de reparación ha consistido en un “embridamiento de la vía”, es decir, en unir el raíl mediante el uso de una pieza adicional que enlaza las zonas dañadas.

Esto supone que los trenes no podrán hacer cambios de vía para dejar pasar a otro tren, por ejemplo. Sólo podrán circular por la misma vía.

Además, según fuentes cercanas, se han encontrado marcas en las ruedas de un tren de Iryo y otro de Renfe que pasaron ayer por esta zona. Algo no confirmado por las empresas.

Asimismo, Adif ha establecido un Límite Temporal de Velocidad (LTV) a 80 km/h en ese tramo en la vía 1 (dirección Madrid).

Límites que mantienen a lo largo de la línea entre Madrid y Barcelona. Así, Adif confirma que entre Madrid y Calatayud se sigue circulando a 160 km/h y no a 300 km/h como permite la vía.

Esta restricción de velocidad se impuso la semana pasada, tan sólo días después del trágico accidente de Adamuz (Córdoba).

Y desde entonces, los maquinistas no han parado de reportar problemas en las vías que han acabado con limitaciones temporales de velocidad.