ArcelorMittal replica a Puente y pide esperar al informe final del accidente de Adamuz para saber si hubo "defecto de fábrica"

La multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha solicitado esperar al informe final del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) que aún debe desarrolar la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

De este modo, responde al ministro de Transportes, Óscar Puente, que señaló este viernes que el posible defecto de fábrica del carril es "una de las razones que pueden estar en la hipótesis", pero necesitan un análisis de laboratorio por lo que, mientras tanto, localizarán los carriles porque tienen toda la "trazabilidad de esa partida".

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha asegurado que no descarta este error y, por ello, localizará todos los lotes del mismo tramo de vía en el que descarriló el Iryo y realizará una "auscultación especial" de toda esa remesa de acero.

Adif considera a ArcelorMittal como top

El presidente de Adif, Marco de la Peña ha explicado que el suministrador del carril es la empresa ArcelorMittal, "que es top y que suministra el 99% del carril utilizado por Adif, con estándares totales".

Asimismo, Óscar Puente ha señalado que esta multinacional siderúrgica "suministra carril desde tiempo inmemorial, que está absolutamente contrastada y que tiene sus controles de calidad".

Por ello, ha dicho que tienen certificada, "con toda la numeración", esa remesa de acero, al igual que la soldadura, de la que tienen toda la trazabilidad, el trabajador que la soldó y también la colada que se empleó: "Además, fue revisada por ultrasonidos y visualmente, y recibió el visto bueno".

El ministro también ha señalado que estudiarán si el carril sufre más en " vehículos más pesados ", como es el caso del Iryo, que podrían "hacer bajar más el carril y producir una mayor muesca en los bogies (el eje al que se fijan las ruedas de un tren, que soporta un vagón) de cada uno de los trenes que pasaban por ahí".

Las soldaduras se encargaron a empresas " de primer nivel "

Las soldaduras de los carriles, otro de los puntos de debate tras el accidente, fueron adjudicadas a una unión temporal de empresas (UTE), con cuatro empresas de " primer nivel " y " la flor y nata " del sector que tienen división ferroviaria, ha dicho de la Peña.

En ese tramo se hicieron controles a 114 soldaduras, con un informe por cada una de ellas, con inspección visual y utilización de líquidos penetrantes, prueba geométrica y evaluación por ultrasonidos.

Después, como refuerzo, se volvieron a revisar otras 36 soldaduras (el 30 % del total) por una empresa distinta, Ayesa -"otra ingeniería de primer nivel española"-, y ahí se constata que cumplen todos los parámetros que exige la normativa.