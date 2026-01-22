Puente cree que si el origen del accidente está en la vía tiene que ser "algo tan crítico" que se tendrá que "abrir una reflexión"

El ministro Óscar Puente ayer durante una rueda de prensa para informar del accidente de tren en Adamuz y Gelida. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El ministro Óscar Puente afirma que si el origen del accidente de Adamuz está en la vía, debe ser algo "realmente crítico" que no se detectó en los controles previos. Puente descarta la falta de mantenimiento o controles en la infraestructura, ya que la vía superó todas las inspecciones antes del siniestro. Se investigan la soldadura y el acero de la vía, y se enviarán muestras a laboratorio para determinar posibles fallos. El ministro asegura que las responsabilidades por el accidente serán asumidas según corresponda, y enfatiza que su prioridad es esclarecer la verdad para las familias afectadas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido este jueves que si el origen del descarrilamiento del tren Iryo que provocó el accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó 43 muertos, está en la infraestructura tiene que ser "algo realmente crítico", que "no ha dado la cara hasta el momento" del siniestro. Y que, en ese caso, llevaría a todos a "reflexionar" si los controles estipulados son suficientes.

"He hablado con técnicos e ingenieros de la investigación y les cuesta entender qué es lo que ha podido pasar", ha afirmado revelando que "es muy raro" que el origen del accidente esté en el Iryo porque era un tren "muy nuevo", sus estándares de fabricación son de una "calidad y precisión altísimos" y, además, había pasado "escrupulosamente" los controles de mantenimiento.

Así, ha indicado, en una entrevista en Cope, que si fue un desperfecto de la vía tuvo que ser "algo realmente crítico", que "no dio la cara prácticamente hasta el momento" del accidente, ya que esa infraestructura pasó todos los controles y que no se detectaron problemas en ese punto, por lo que ha insistido en descartar la falta de controles y de mantenimiento de la vía como causa del accidente de Adamuz.

El ministro ha indicado que, cuando todo se sepa, "probablemente" habrá otro periodo por delante en el que abordar las infraestructuras ferroviarias españolas y "seguramente" las conclusiones "habrá que tenerlas en cuenta de cara a los protocolos y a las cosas que haya que pensar y hacer de cara al futuro", ha afirmado.

La soldadura y el acero de la vía

En este punto, el ministro ha apuntado que ahora "hay que atender al material y a la soldadura".

"Si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presenta el material rodante, es algo que surge de súbito y minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, que no ha sido perceptible y que no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones que se ha realizado en la infraestructura", ha subrayado.

El ministro también ha desvelado que las muescas en los bogies que se encontraron en el Iryo también las tenían tres trenes que pasaron 45 minutos o una hora antes, pero no los anteriores. Lo que haya podido suceder fue "crítico" y se manifestó en ese intervalo de tiempo.

"Tiene que ser algo que ha sucedido en minutos y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar un tren, si es que es la vía", ha insistido el ministro en hasta dos ocasiones, dejando claro que se tendrá que "abrir una reflexión" y "abordar en el futuro".

Preguntado sobre las empresas que participaron en la construcción de la red ferroviaria Óscar Puente ha defendido que son empresas de "máxima solvencia", que se han convertido en un referente mundial y cualquier país que ejecuta obras de alta velocidad cuentan con ellas y por lo tanto tienen todas las "garantías".

Sobre la soldadura de la vía, ha explicado que la ejecuta personal homologado, que incluso deja troquelado en el lugar el nombre del soldador que ha efectuado los trabajos.

Respecto al acero de los raíles, "otro componente a valorar", se mandará a un laboratorio para que determine qué es lo que ha pasado.

"Tengo la conciencia tranquila"

El ministro de Transportes también ha señalado que las responsabilidades por el accidente de Adamuz deben ser asumidas por quienes contribuyeron a él "por acción u omisión".

"Ese es mi criterio y, por tanto, las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa", ha señalado al ministro al ser preguntado por una posible dimisión.

Puente ha asegurado que se asumirán las responsabilidades "que sean necesarias" y ha dicho que tiene "la conciencia tranquila".

"Yo hago lo que puedo, lo máximo que puedo, y doy lo máximo de mí mismo para que las cosas funcionen. Y si ha habido algún fallo lo examinaremos y las responsabilidades, las que sean necesarias. Pero yo no estoy en eso, estoy fundamentalmente en ofrecerle la verdad a las familias y en obtenerla también para aprender", ha admitido.

"Desde el minuto uno dijimos que vamos a intentar indagar la verdad y ofrecérsela a las familias, sea la que sea. Se dice que si es la infraestructura (la causa del accidente), es el Gobierno (el responsable) y si es el tren, el Gobierno queda a salvo. Pero si es el tren, menudo problemón, porque tenemos otros 20 trenes en la red. También es nuestra responsabilidad, ese tren está homologado en nuestro país, está certificado por nuestras autoridades ferroviarias. Yo no tengo ninguna preferencia, y sí tengo, y lo digo muy claro, la conciencia tranquila conmigo mismo", ha recalcado.