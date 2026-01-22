Adif mantiene activas más de 20 alertas por "roturas, defectos y mal estado" de las vías pero Puente se niega a una auditoría

Los maquinistas han reducido la velocidad de los trenes por su cuenta en algunos tramos y han convocado una huelga general ante los recientes accidentes.

El ministro Óscar Puente rechaza realizar una auditoría sobre la red ferroviaria, asegurando que ya está revisada conforme a la normativa europea.

Se han limitado las velocidades en más de 20 tramos, y algunas de las roturas sin reparar se encuentran en la línea 400 que une Alcázar de San Juan con Cádiz.

Adif mantiene activas más de 20 alertas por roturas, defectos y mal estado en las vías ferroviarias, principalmente en Andalucía.

Adif mantiene activas más de 20 alertas por "roturas, defectos y mal estado" de las vías, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, rechaza encargar una auditoría sobre la red ferroviaria.

EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso a los informes semanales que envía el gestor de infraestructuras a los maquinistas con las incidencias de la línea convencional y en la de alta velocidad.

El documento con las alertas de esta semana indica que el gestor ferroviario tiene limitada la velocidad a los trenes en más de 20 tramos, la mayoría de ellos en Andalucía.

Seis de estas "roturas de carril" que no han sido aún reparadas por Adif se encuentran en la denominada línea 400 de la Red Ferroviaria de Interés General.

Esta línea es la que une, según la catalogación de Adif, Alcázar de San Juan con Cádiz y que transcurre también por otras provincias como Córdoba, Sevilla o Jaén.

Los puntos exactos en los que existe una rotura de la vía en esta línea son: en el kilómetro 551 del tramo de Brenes, en el 569 del tramo de Majarabique - Santa Justa, en los kilómetros 560 y 556 del tramo Brenes-Majarabique, en el 102 del tramo Jerez Mercancías-Jerez y en el 408 del tramo Pedro Abad - El Carpio.

A estos puntos en Andalucía hay que sumarle el revelado por EL ESPAÑOL-Invertia este miércoles en la misma línea del accidente entre el tren Iryo y el Alvia.

El parte semanal incluía como incidencia la "rotura de contracarril en la aguja 726 de la bifurcación a Málaga", situada a 40 kilómetros del siniestro.

La localización de este tramo se encuentra en el kilómetro 357 de la línea, a la altura de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.

Adif limitaba la velocidad a 30 km/hora sólo en ese tramo, pero no la restringía en la larga recta de Adamuz en la que se produjo la colisión.

En el cambio de aguja de Almodóvar del Río la velocidad habitual de los trenes es de 220 km/hora.

Tal y como publicó este periódico, los expertos apuntan a que la causa del accidente de Adamuz fue por una rotura de la vía en un cambio de agujas similar al de la incidencia detectada por Adif en Almodóvar del Río.

Alertas que cruzan España

Las alertas por "roturas" o "mal estado de las vías" cruzan España de norte a sur y de este a oeste.

Así, por ejemplo, el documento de Adif enviado a los maquinistas contiene incidencias de este tipo en Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid.

Este informe, que está vigente hasta el próximo domingo, tiene más de 200 páginas de incidencias en las vías.

Los archivos semanales que llegan a los maquinistas se reparten en dos informes: uno para las líneas convencionales y otro sólo para la alta velocidad.

Cada lunes, Adif envía, a través de su aplicación interna, estos documentos.

Los maquinistas pueden comprobar a través de ellos las incidencias y las limitaciones de velocidad por tramos en todas las líneas de la red ferroviaria de España.

Puente rechaza la auditoría

A pesar de los datos revelados por EL ESPAÑOL-Invertia sobre roturas en las vías, Óscar Puente rechazó realizar una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria porque "está revisada en profundidad y con arreglo en materia de seguridad de la normativa europea".

El ministro de Transportes, durante la rueda de prensa de este miércoles, afirmó: "Sabemos cómo está, que está revisada y sabemos los problemas que tiene".

Puente explicó también la cronología del accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo 19 de enero y en el que han muerto al menos 43 personas.

"Cualquier fallo tiene incidencia alta", aseguró.

En este sentido, volvió a incidir en que no se trata de un problema de obsolescencia ni de falta de control, sino "ante otro que tendrán que determinar" y que se teme que será "mucho más complejo de lo que se está en este momento imaginando".

El ministro sí admitió que el estado de la vía es "una posibilidad innegable" de que fuera la causa del accidente en Adamuz.

Precisamente, el estado de las vías ha provocado que los maquinistas convoquen una huelga general tras los siniestros ocurridos en los últimos días.

Tal y como publica EL ESPAÑOL, los maquinistas llevan meses disminuyendo la velocidad de los trenes en algunos tramos por iniciativa propia ante el peligro de sufrir descarrilamientos.