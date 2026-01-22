Adif tiene 'abandonados' desde hace dos años en las cocheras 4 de los 7 trenes que inspeccionan las vías buscando microrroturas

Los maquinistas han convocado una huelga por problemas en el mantenimiento de las vías, tras accidentes y alertas activas por roturas no reparadas.

Solo dos trenes han estado inspeccionando más de 4.000 km de vía en los últimos meses, mientras la flota presenta averías y envejecimiento.

Tres de los trenes Stadler S-336 no han podido homologarse y uno de ellos, en Fuencarral (Madrid), se encuentra vandalizado y deteriorado.

Adif mantiene inactivos desde hace dos años cuatro de los siete trenes auscultadores encargados de inspeccionar las vías de alta velocidad.

Adif tiene parados en las cocheras desde 2024 cuatro de los siete trenes que inspeccionan las vías ferroviarias de alta velocidad en busca de microrroturas y desperfectos.

Este tipo de convoyes, conocidos como trenes auscultadores, recorren las vías durante la noche para detectar cualquier problema en los raíles. Son esenciales para garantizar el mantenimiento y la seguridad de los viajeros.

Según revelan fuentes de Adif a EL ESPAÑOL-Invertia, tres de ellos son los Stadler S-162, no han podido homologarse hasta hace un mes por diferentes razones y aún no están operativos.

Uno de estos trenes, con matrícula 162-011, se encuentra abandonado en las cocheras de Fuencarral (Madrid). Este periódico ha podido constatar que está vandalizado, grafiteado y presenta un aspecto deteriorado.

Otro de estos Stadler matrícula 162-010, está ubicado en Guadalajara. El tercero no ha sido localizado, pero las fuentes consultadas corroboran que no está operando.

El cuarto tren auscultador es un Talgo de la serie 106, conocido como Doctor Avril. Está estacionado en Burgos y pendiente de entrar en activo también.

Este periódico se ha puesto en contacto con Adif para contrastar esta información sin haber recibido respuesta.

El gestor de infraestructuras pagó 113,5 millones por las cuatro unidades, adjudicadas entre octubre y diciembre de 2019.

Esta inversión Adif la promocionó como esencial para la auscultación de la red ferroviaria con equipos de última generación.

Dos unidades para 4.000 km

El ente dependiente de Transportes cuenta en la actualidad con sólo tres trenes auscultadores o laboratorio. Sin embargo, el Séneca, la unidad de élite de la red ferroviaria, lleva dos años dando problemas mecánicos por su antigüedad.

A causa de una avería ha estado inactivo casi seis meses en el último año, dejando coja la flota de inspección para encontrar defectos o microrroturas en los raíles.

Este convoy tiene más de 20 años y está basado en el prototipo del Talgo 350 para las vías de alta velocidad.

Por tanto, durante los últimos meses, sólo dos unidades se han encargado de inspeccionar los fallos en los más de 4.000 kilómetros de vía de alta velocidad.

Adif está pendiente de recibir a lo largo de los próximos meses nuevas unidades del CAF Oaris, otro tipo de tren auscultador.

Estos trenes circulan durante la noche en busca de problemas para que sean reparados y los maquinistas llevan meses quejándose de los baches y roturas que no son reparados por parte de Adif.

Esta es una de las causas que han provocado que los maquinistas hayan convocado una huelga general para el mes de febrero tras el accidente en Adamuz (Córdoba).

Precisamente, los investigadores consideran que la causa más probable del siniestro fue un fallo en la vía.

El ministro Óscar Puente aseguró en su rueda de prensa del miércoles que la línea Madrid - Andalucía había sido sometida a las siguientes inspecciones: una auscultación geométrica el pasado 3 de octubre, luego una inspección visual a pie el 5 de noviembre, una auscultación dinámica el 21 de noviembre y, por último, una geometría del desvío el 7 de enero.

Puente justificaba así que la seguridad está garantizada en la red ferroviaria y descarta por ello una auditoría de seguridad, tal y como le han reclamado los sindicatos.

Sin embargo, sí se ha decidido someter a revisión los raíles de Rodalies en Cataluña después de que los maquinistas se negaran a salir este jueves tras el fallecimiento de un compañero en Gelida (Barcelona).

El rechazo del ministro Puente a realizar la auditoría es también motivo de queja por parte de los sindicatos.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL en exclusiva este jueves, Adif mantiene activas más de 20 alertas por "roturas, defectos y mal estado".

El informe semanal que el gestor ferroviario envía a los maquinistas tiene más de 200 páginas con incidencias, la mayoría de ellas en Andalucía.

Una de estas "roturas" está ubicada en el cambio de agujas de Almodóvar del Río (Córdoba) en la misma línea de alta velocidad en la que se produjo el siniestro entre el tren Iryo y el Alvia en el que han muerto 45 personas.

Este punto se encuentra a sólo 40 kilómetros del lugar del accidente.

Otras seis "roturas de carril", que aparecen en el informe de incidencias y que no han sido aún reparadas por Adif, se encuentran en la denominada línea 400 de la Red Ferroviaria de Interés General.

Esta línea es la que une, según la catalogación de Adif, Alcázar de San Juan con Cádiz y que transcurre también por otras provincias como Córdoba, Sevilla o Jaén.