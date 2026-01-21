El sindicato de maquinistas prepara una huelga general tras los accidentes de tren en Córdoba y Barcelona

Los accidentes han dejado decenas de muertos y heridos, incluyendo tres maquinistas, lo que ha generado fuertes críticas sobre el deterioro del ferrocarril.

El servicio ferroviario en Cataluña ha sido suspendido tras los descarrilamientos, y su restablecimiento dependerá de la comprobación de la seguridad.

Semaf exige responsabilidades penales a quienes garantizan la seguridad de la infraestructura ferroviaria y pide mejoras inmediatas.

El sindicato de maquinistas Semaf prepara una huelga general tras dos graves accidentes ferroviarios en Córdoba y Barcelona.

En cuestión de 48 horas la red ferroviaria de tren española ha sufrido dos trágicos accidentes que han dejado decenas de muertos, entre ellos los de tres maquinistas. De ahí que el sindicato de maquinistas Semaf prepare una huelga general en todo el sector.

Se convocará para “dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red”, señalan en un comunicado enviado tras el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) y de otro en Maçanet (Gerona).

Además de la huelga, de la que no se ha especificado fechas, van a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.

“La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación”, afirman.

Solicitan que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas.

Cabe recordar que tras el accidente, Adif suspendió la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies ante los efectos del temporal.

El restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma, según fuentes del gestor.

Por otro lado, desde Semaf recuerdan que los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán del RC que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer.

“Cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura”, añaden.

Los integrantes del sindicato aseguran estar “devastados” y consideran “inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril”.

Recordemos que la noche del 18 de enero un tren de Iryo descarriló e invadió la vía contigua justo cuando un tren Alvia de Renfe circulaba, provocando una colisión. Fruto de ello, 42 personas fallecieron y hay decenas de heridos.

Dos días después, la noche del 20 de enero, un tren de Rodalies en dirección Manresa descarriló en Gelida. Ha muerto el maquinista y hay 37 heridos. El tren arrolló un muro próximo a las vías que se desprendió a causa del temporal meteorológico.

Esa misma noche también se produjo otro descarrilamiento en Maçanet al caer una roca en la vía con la que impactó el tren, sin consecuencias para los ocupantes.