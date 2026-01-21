Hallan un cuerpo más al levantar los vagones del Alvia accidentado en Adamuz y la cifra de muertos asciende a 43

Las claves nuevo Generado con IA Se ha hallado un cuerpo más durante la retirada de los vagones del Alvia accidentado en Adamuz, elevando la cifra de fallecidos a 43. Forenses del Instituto de Medicina Legal han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas, mientras siguen las labores de identificación. Actualmente, permanecen ingresadas 37 personas en hospitales andaluces, de las cuales nueve están en la UCI y cuatro son menores. Unos 400 efectivos continúan trabajando en la zona del accidente, retirando y troceando los vagones afectados para facilitar el acceso y las labores de rescate.

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz ha hallado un cuerpo más durante los trabajos en la zona cero para la retirada de los vagones del Alvia siniestrados el pasado domingo. En total, la cifra de fallecidos asciende a 43, mientras que la de los denunciados se mantiene en 45.

A lo largo de la mañana se mantendrá en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba una reunión informativa y de procedimiento con las familias de las víctimas. Este lugar va a centralizar a partir de ahora toda la información a los familiares.

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

En las últimas horas no se han producido nuevas altas y se mantienen en 86, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, 33 adultos y cuatro niños. Este martes descendió a nueve el número de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con cuatro en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el Hospital San Juan de Dios, todos ellos en la capital cordobesa.

En planta están 24 heridos, con nueve en el Reina Sofía, entre ellos los cuatro menores, junto con dos en Cruz Roja, seis en Quirónsalud Córdoba, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

Los trabajos en la zona

Hasta 400 efectivos siguen trabajando en el lugar para seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que los bomberos trabajen en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Según ha informado la propia Junta de Andalucía, ya ha sido troceado, además, el vagón número uno y la primera mitad del número dos.

En este mismo sentido, pasadas las 2,40 horas de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de los vagones seis y siete Iryo, también con góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.