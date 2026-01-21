Adif avisó a los maquinistas antes del accidente de una rotura de vía en un cambio de aguja de la misma línea

Los audios de la caja negra del tren muestran que el maquinista del Iryo no era inicialmente consciente de haber chocado con otro tren y reportó rápidamente el incidente al centro de mando.

Los maquinistas denuncian desde hace años el deterioro de las infraestructuras y la falta de inversión en mantenimiento, lo que consideran causa de situaciones peligrosas.

La incidencia, localizada en Almodóvar del Río, obligó a limitar la velocidad a 30 km/h en ese tramo, aunque no en el lugar del siniestro, donde la velocidad era mucho mayor.

Adif avisó a los maquinistas de una rotura de vía en un cambio de aguja en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía antes del accidente del pasado domingo.

Adif avisó a los maquinistas de Renfe, Adif e Iryo antes del accidente del pasado domingo de una rotura de vía en un cambio de aguja en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los informes semanales que envía el gestor ferroviario a los maquinistas. En él se detallan las limitaciones temporales de velocidad que se aplican en los tramos donde se han detectado problemas, y que están pendientes de solución.

El pasado domingo 19 de enero, el día del accidente entre un tren Iryo y un Alvia de Renfe, estaba activa una incidencia en la denominada línea 010 de la Red Ferroviaria de Interés General. Es decir, en la línea que une Madrid con Andalucía.

Una alerta en la que se ponía de relieve que existe una "rotura de contracarril en la aguja 726 de la bifurcación a Málaga", situada a 40 kilómetros del siniestro en el que han muerto 42 personas hasta el momento y por el que hay 43 desaparecidos.

Se trata de una rotura en una pieza que, precisamente, busca evitar que los trenes puedan descarrilar durante el cambio de vía.

Rotura en cambio de agujas.

La localización de este tramo se encuentra en el kilómetro 357 de la línea, a la altura de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.

Adif limitaba la velocidad a 30 km/hora sólo en ese tramo, pero no la restringía en la larga recta de Adamuz en la que se produjo la colisión.

En el cambio de aguja de Almodóvar del Río la velocidad habitual de los trenes es de 220 km/hora.

Tal y como publicó este periódico, los expertos apuntan a que la causa del accidente de Adamuz fue por una rotura de la vía en un cambio de agujas similar al de la incidencia detectada por Adif en Almodóvar del Río.

Ubicación de los cambios de aguja.

Los informes semanales del gestor de infraestructuras ferroviarias a los maquinistas son documentos internos que contienen todas las incidencias vigentes en la red. Estos avisos y limitaciones de velocidad se mantienen vigentes durante una semana.

Cada lunes, Adif envía, a través de su aplicación interna, estos documentos. La incidencia por la rotura de la vía en un cambio de aguja en la misma línea del siniestro ha estado vigente durante las últimas semanas y, a día de hoy, sigue activa.

Según han revelado fuentes de los sindicatos de maquinistas a EL ESPAÑOL, algunas de estas roturas de vía llevan activas más de un año y Adif aún no las ha reparado.

Los informes semanales que llegan a los maquinistas se reparten en dos archivos: uno para las líneas convencionales y otro sólo para la Alta Velocidad.

Los maquinistas pueden comprobar a través de la aplicación las incidencias y las limitaciones de velocidad por tramos en todas las líneas de la red ferroviaria de España.

Los maquinistas llevan denunciando internamente el deterioro de las infraestructuras desde hace un par de años.

Señalan, además, que la liberación del mercado en la Alta Velocidad y la falta de inversión en mantenimiento provoca situaciones peligrosas por el estado de las vías cada día.

De hecho, el pasado verano -tal y como contó EL ESPAÑOL- pidieron limitar la velocidad de la red de alta velocidad a 250 kilómetros por los "botes" que se producen en algunos tramos y que llegan, incluso, a tirar el equipaje de mano.

Unos vaivenes producidos por el mal estado en el que se encuentran algunas de las vías en España.

De hecho, este mismo martes Adif limitaba temporalmente la velocidad de la línea Madrid - Barcelona a un máximo de 160 km/hora en el tramo entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón.

¿El motivo? Cuestiones de "seguridad" después de que los maquinistas reportaran "baches".

Audios de la caja negra

Entretanto, los equipos de rescate continúan trabajando para acceder a los vagones del tren Alvia que se precipitaron por un terraplén en Adamuz tras el impacto con el Iryo el pasado domingo.

Los audios de la caja negra del tren 'rojo', a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, muestran cómo el maquinista no era consciente de haber chocado contra un Alvia que circulaba en sentido contrario en Adamuz.

"He sufrido un enganchón a la altura de Adamuz", dice el conductor del Iryo al centro de mando de Adif.

Tras pedirle un número de teléfono, se pide al maquinista que "baje los pantógrafos". "Están bajadísimos [..]. Tengo el tren bloqueado", contesta el conductor del Iryo.

La comunicación dura un minuto y 37 segundos y está dividida en dos fragmentos.

Llamada de auxilio del conductor del tren de Iryo

"Es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua", afirma el maquinista tras empezar a ser consciente del siniestro.

Después pide que se pare el tráfico y el centro de mando en Atocha (Madrid) responde: "No hay ningún tren llegando".

"Tengo un incendio también. Necesito que envíen ambulancias y bomberos, tengo heridos también. Abandono la cabina", finaliza la conversación el maquinista con aparente tranquilidad y sin perder los nervios.

La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) siguen investigando las causas que provocaron el siniestro.

Un accidente al que hay que sumar el descarrilamiento sufrido este martes por un tren en la R4 de Rodalíes. Al cierre de este texto había un muerto y una veintena de heridos.