Adif limita la velocidad a 160 km/h en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por “baches”

El sindicato de maquinistas Semaf había solicitado previamente reducir la velocidad, citando problemas de vibraciones en la vía.

La decisión se toma tras el accidente en Adamuz (Córdoba), cuyas primeras investigaciones apuntan a un fallo en la infraestructura.

La medida afecta al tramo entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón, donde normalmente se circulaba a 300 km/h.

Adif ha limitado a 160 km/h la velocidad en un tramo de 150 km de la línea Madrid-Barcelona por la aparición de "baches" en la vía.

El accidente de tren de Adamuz (Córdoba) empieza a tener consecuencias en el resto de la red ferroviaria. Adif ha decidido escuchar a los maquinistas y limitar un tramo de 150 kilómetros de la línea Madrid-Barcelona a 160 km/h.

El gestor de infraestructuras ha comunicado hoy esa decisión a sus maquinistas. Decisión que se toma, según fuentes de Adif, porque los maquinistas han reportado "baches" y se ha puesto "por seguridad esa limitación".

"Esta noche Mantenimiento revisará y, si está todo bien, lo normal es que se levante la limitación", señalan. De ahí que sea de carácter temporal.

La limitación a 160 km/h afecta a un tramo de unos 150 km de vía entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón.

Según el sindicato de maquinistas de tren Semaf hasta ahora se podía circular por ese tramo a 300 km/h (la velocidad máxima que permite la red ferroviaria española).

Esta limitación llega tras las investigaciones iniciadas en el accidente de dos trenes el pasado domingo en Adamuz, cuyas primeras hipótesis señalan a un fallo en la infraestructura, con la rotura de una de las vías.

Tanto esta línea (Madrid-Sevilla) como la de Madrid-Barcelona fueron señaladas por los maquinistas debido a la incidencia de las vibraciones.

Semaf pidió por carta en agosto limitar la velocidad a 250 km/h. Pero se rechazó por no aportar “argumentos técnicos”.