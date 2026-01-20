Adif constató en noviembre de 2025 que el carril en el entorno de Adamuz se encontraba en "condiciones adecuadas"

Las investigaciones sobre el reciente accidente de trenes apuntan a un posible fallo en la infraestructura, específicamente la rotura de una vía bajo responsabilidad de Adif.

Adif ha asegurado que en noviembre realizó la última inspección sobre el terreno realizada en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el entorno de Adamuz (Córdoba), donde tuvo lugar el trágico accidente de dos trenes.

En concreto, la inspección se realizó en un tramo de 4 km y la conclusión es que “el carril se encontraba en condiciones adecuadas”.

A esta inspección, que efectuaron a pie técnicos especializados el 5 de noviembre, se suman otras dos.

La primera es la auscultación geométrica, realizada el 3 de octubre mediante un tren con instrumentación técnica que verificó la correcta disposición de la vía (nivelación, ancho, etc.).

Y la segunda es la dinámica, realizada el 21 de noviembre, también por un tren que comprobó la respuesta del convoy al interaccionar con la vía.

“Adif cumple escrupulosamente la normativa sobre inspección y conservación de las infraestructuras ferroviarias, con protocolos y procedimientos que prestan especial atención al mantenimiento predictivo y preventivo”, señala en un comunicado.

Además, ante cualquier incidencia, afirman que la infraestructura se inspecciona a pie o a bordo de vehículos ferroviarios.

Esta confirmación sobre las inspecciones llega tras las investigaciones iniciadas en el accidente de dos trenes el pasado domingo en Adamuz, cuyas primeras hipótesis señalan a un fallo en la infraestructura, con la rotura de una de las vías, de la que es responsable Adif.