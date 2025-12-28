Óscar Puente y Álvaro Fernández Heredia, los dos amigos tuiteros que han sumido a Renfe en el desastre

Renfe continúa acumulando pérdidas a pesar de haberlas reducido, y la gestión de Fernández Heredia, tanto en Valladolid como en la compañía ferroviaria, ha sido cuestionada por medidas polémicas y su enfoque comunicativo en redes sociales.

Ambos directivos centran sus críticas en el Partido Popular, el modelo de movilidad de Madrid y los operadores privados Ouigo e Iryo, llegando a culpar públicamente a estos últimos de incidentes en la red ferroviaria.

El liderazgo de Renfe es objeto de polémica por el uso de un tono combativo en redes sociales, mientras la operadora enfrenta problemas como retrasos, incidencias en los trenes y una imagen pública cada vez más deteriorada.

Óscar Puente, ministro de Transportes, y Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, mantienen una estrecha relación personal y profesional, destacando por su intensa actividad en X (Twitter) para defender su gestión y atacar a sus adversarios.

Óscar Puente y Álvaro Fernández Heredia. El ministro de Transportes y el presidente de Renfe. Dos amigos y un destino: tuitear con tesón para luchar contra los bulos, el fascismo, la fachosfera y todo aquel que se atreve a criticar la gestión que se lleva a cabo en la operadora ferroviaria.

Una dirección de la operadora discutible a la vista de los datos. Según la CNMC, el 58% de los usuarios dice estar satisfecho con la calidad de la Alta Velocidad de Renfe, frente al 66% de 2024 o del 80% del año 2020, previo a la entrada de la competencia en las vías españolas.

Pero a Puente y Fernández Heredia no parece importarle. Tampoco los retrasos. Lo demuestran cada día con la ristra de tuits que publican. Una estrategia que puede parecer casual, pero que no es tanto habida cuenta de que ambos se conocen bien de vidas anteriores.

Óscar Puente junto a Álvaro Fernández Heredia en una presentación de autobuses R. Cacho ICAL

El presidente de Renfe fue el elegido por Puente para ocupar el cargo desde el pasado 14 de enero, en sustitución de Raül Blanco, quien dimitió por "motivos personales".

El ministro ponía así al frente de la operadora a uno de sus más leales escuderos, con quien comparte afinidad personal, ideológica y tuitera.

Ambos han compartido gran parte de su trayectoria profesional. Con Puente como alcalde de Valladolid, Fernández Heredia fue director de Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) entre 2019 y 2023.

Después dio el salto a la política activa siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid con Más Madrid.

Pero su aventura política duró tan sólo un año. Puente -ya como ministro- decidió rescatarlo para la secretaría de Estado de Movilidad en 2024 como paso previo a asaltar el trono de los cielos de Renfe.

Ya en Valladolid la gestión de Fernández Heredia fue cuestionada y cuestionable. Allí fue el impulsor del cambio de la movilidad en la ciudad. Una modificación que supuso quitar carriles para los coches y dar más a los buses y las bicicletas.

Medidas, muchas de ellas, que fueron derogadas tras la llegada en 2023 de Jesús Carnero como alcalde.

También bajo su gestión en Auvasa se llevó a cabo el proceso de creación de Biki, un sistema público de bicicletas para la ciudad.

Una etapa en la que Fernández Heredia ya era fiel usuario de Twitter en lo que algunos consideran como un "activismo institucional" en defensa de su gestión. Un espíritu que ha trasladado a la presidencia de Renfe.

Él y Puente emplean en sus cuentas un tono agresivo y combativo, lo que ha derivado en grandes polémicas y encontronazos con políticos o usuarios de la compañía.

Según análisis hecho con Inteligencia Artificial, el ministro publica unos 15 mensajes de media al día, 30 ó 40 si hay alguna crisis de transporte de por medio.

En el caso del presidente de Renfe, el uso es algo más moderado. Una media de entre 2 y 5 tuits al día, aunque cuando hay algún problema en las vías su actividad se intensifica.

Forman una dupla perfectamente engrasada en la que Puente busca el impacto emocional y la réplica rápida para intentar neutralizar el mensaje del adversario político.

Por su parte, Fernández Heredia trata de ganar la batalla del relato técnico intentando demostrar que su modelo de gestión es el adecuado mientras el del rival es perjudicial para el ciudadano desde el punto de vista técnico y social.

Hay tres temas principales en los que son especialmente insistentes: cargar contra el PP, contra el modelo de movilidad de Madrid o contra sus competidores (Ouigo e Iryo).

La primera, entrar a la gresca con el PP, es la que más le gusta al titular de la cartera de Transportes.

Lo hace de forma bronca y, a veces, incluso sarcástica. Basta con ver en sus publicaciones cómo critica cualquier polémica que rodee al PP. El ministro ni siquiera descansa en Nochebuena.

Hay de todo y para todos en el PP. Desde la actuación de Mazón en la dana hasta comentar el robo de votos en Extremadura, pasando por juzgar los casos de acoso sexual en las filas de los populares en un momento en el que las denuncias por este motivo salpican al propio PSOE.

Si eres churrero puedes pasar a chofer de la presidenta de Extremadura, pero ¿qué tiene que ver que “solo” seas un “pariente lejano”?. Si eres músico y has estudiado en San Petesburgo, no puedes acabar en un conservatorio de la diputación de Badajoz porque eres hermano de un… https://t.co/nmvmh1wMwv — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 18, 2025

Una defensa que lleva al extremo incluso cuando sus víctimas son militantes del partido, como Eduardo Madina o el exministro Jordi Sevilla, ambos muy críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Yo le invitaría a que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, a recoger firmas de adhesión al manifiesto. Va a tener un éxito arrollador. https://t.co/mNekSXs8pY — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 23, 2025

El presidente de Renfe también defiende al Gobierno de coalición en el que está Sumar (que engloba Más Madrid).

“Es difícil de explicar una huelga que…” interesante visión crítica de la posición de los sindicatos corporativistas. https://t.co/1yc0gkesW5 — 🚉Álvaro F Heredia🚅🚈🚂 (@Transxte) December 20, 2025

En sus últimos posts lo ha hecho para defender la postura de la ministra de Sanidad ante la huelga que le habían convocado los médicos, por ejemplo.

También Fernández Heredia dedica buena parte de sus tuits a la crítica contra el PP y a cargar contra los medios. Incluso, aunque sea retuiteando piezas del propio ministro.

“Hay que poner los medios para evitar la polarización” y ¿cuáles son esos medios? Dejar gobernar al PP, hombre!! Se puede decir más alto pero no más claro. ¿Queréis evitar la polarización? Que gobierne la derecha, y ya si desaparecéis mejor que mejor. https://t.co/g7HVGm6oLi — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 23, 2025

Mientras el ministro y el presidente de Renfe se enzarzan en la deriva política, la imagen de Renfe y su alta velocidad sigue deteriorándose.

Ahí están las incidencias y averías constantes en Cercanías y Rodalies, contratiempos con los trenes AVE y Avlo del modelo Avril, caos constantes en Chamartín, retrasos, flota obsoleta…

A esto sumamos que Renfe es una compañía aún en pérdidas. En 2024, los números rojos alcanzaron los 2,9 millones de euros.

Cierto es que se han reducido considerablemente, pero sigue sin ganar dinero. Aunque parece que 2025 podría ser el de la rentabilidad, a tenor de lo que ha dicho su presidente en El País al anunciar que la operadora llegará a la "sostenibilidad económica".

Por tanto, la empresa pública tiene una larga lista de contratiempos que solucionar. Eso requiere de gestión y tiempo.

Sin embargo, el presidente de Renfe parece más interesado en usar ese tiempo en acompañar a Puente en sus publicaciones en X.

Revisando sus tuit, se podría decir que un día cualquiera en la oficina para el ministro o el presidente de Renfe supone escribir al menos una decena de posts.

La mayoría de ellos son polémicos y broncos. Y a veces hay alguno en el que anuncian algo relativo a las funciones del Ministerio de Transportes o de la compañía ferroviaria.

Contra Ouigo e Iryo

En la diana de críticas del presidente de Renfe también están Metro de Madrid y los responsables autonómicos, especialmente de Castilla y León y Madrid.

Es verdad que también suele presumir de registros de viajeros, menor número de cancelaciones y mejora de la puntualidad de Renfe, comparándose con competidores como Ouigo e Iryo.

Se han anulado las últimas salidas de Atocha para facilitar las llegadas de los trenes acumulados. Además del problema del robo de cable, un tren de Iryo ha tenido un enganchón en la catenaria y es necesario su transbordo, remolque y la restitución de la catenaria para poder… https://t.co/TT313UfZz0 — 🚉Álvaro F Heredia🚅🚈🚂 (@Transxte) May 4, 2025

Competidores a los que no le ha importado señalar con el dedo para culpar de averías en la red de alta velocidad. Ocurrió en mayo, con el famoso robo de cobre en distintos puntos de la línea Madrid-Sevilla.

Puente y Heredia se aliaron para culpar en X a un tren de Iryo que se enganchó a la catenaria, lo que derivó en un cruce de acusaciones y desmentidos con el operador.

Je me demande ce que les Français pensent de la hausse des prix pratiquée par la SNCF pour proposer des tarifs plus bas aux Espagnols.https://t.co/gsX5EYE1ZA — 🚉Álvaro F Heredia🚅🚈🚂 (@Transxte) December 18, 2025

Aunque es Ouigo el competidor al que más inquina tienen ambos.

“Me pregunto qué piensan los franceses del aumento de precios implementado por la SNCF (matriz de Ouigo) para ofrecer tarifas más bajas a los españoles”, señaló hace unos días el presidente de Renfe en una publicación.

Pero Ouigo e Iryo sirven también al presidente de Renfe para justificar el cambio de indemnizaciones por retraso de la operadora.

Antes la operadora indemnizaba por retrasos desde 15 minutos. Sin embargo, desde este verano los AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity sólo pagan el 100% cuando la demora es superior a los 90 minutos y el 50% si es superior a los 60 minutos.

De este modo, dicen en Renfe, se equiparan a lo que hacen los operadores privados.

Sin embargo, el PP logró aprobar una enmienda a la Ley de Movilidad que obliga a Renfe a volver a la anterior política de cancelaciones.

Algo a lo que Renfe se opone. Según decía en El País esta semana Fernández Heredia, eso le costaría a la operadora 125 millones de euros y encarecería un 10% los precios de los billetes.

En esa entrevista aseguraba, entre otras cosas, que "cuesta explicarse por qué se hace una ley singular en la que solo se habla de Renfe y no de Iryo y Ouigo".

Una posición que también ha mantenido en Twitter cargando contra su competencia y contra el Partido Popular.

Este señor es el impulsor de favorecer a los operadores extranjeros imponiendo a renfe unas condiciones más severas de indemnización.



Al parecer es que piensa que OuiGo ofrece mejores condiciones 🤦🏻🤯. Por eso quiere que renfe indemnice a los 15’. Trabaja para OuiGo supongo 🇪🇸 pic.twitter.com/iG2idw3eSE — 🚉Álvaro F Heredia🚅🚈🚂 (@Transxte) December 6, 2025

Polémicos incendios

Pero la mayor polémica en X la ha protagonizado este año el ministro. Puente reprochó a Alfonso Fernández Mañueco que estuviera en Cádiz durante una oleada de incendios en Castilla y León.

Varios de los mensajes del titular de Transportes en X caldearon los ánimos políticos, como el de “está calentita la cosa” que le dijo al presidente de esta comunidad.

No hay desgracia que no les pille de farra. Y eso no es lo grave. Lo grave es que 5 días después de que empezasen los incendios y 4 días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. Ese es el drama, no un tuit ni doscientos. Sinverguenzas! — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Esos tuits fueron acusados de frívolos y obligaron al ministro a matizar, defenderse en medios e incluso borrar algunos. Más por presión social que por arrepentimiento.

Otra de las grandes polémicas tiene que ver con transporte público en Madrid y la gestión de Isabel Díaz Ayuso, muy presente siempre en los post del ministro.

Para criticarla, Puente usó este año una foto equivocada del Metro de Madrid. Retuiteó un mensaje con una imagen de un andén abarrotado en París para denunciar la situación del metro madrileño.

Pero no pasó inadvertida. Le pillaron y tuvo que eliminar la publicación.

Álvaro Fernández Heredia y Óscar Puente durante su visita a la fábrica de Hitchi en Italia.

También es habitual verle entrar al trapo con los propios usuarios por la gestión de la red ferroviaria en un año donde el caos y las incidencias han estado a la orden del día.

Cabe recordar que Puente se unió a X en noviembre de 2010 y cuenta con más de 285.000 seguidores. Lo que le convierte en un altavoz del Gobierno para lo bueno y lo malo.

Por su parte, Álvaro Fernández Heredia se unió en enero de 2013 y su lista de seguidores es bastante menor: 13.600 aproximadamente. Pero no por ello sus publicaciones pasan inadvertidas.

En definitiva, ambos cargos públicos le han otorgado un papel fundamental a X como canal de comunicación en un momento en el que la gestión de Renfe y de la red ferroviaria está en entredicho en España. Veremos qué ocurre en 2026.