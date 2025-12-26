El Gobierno vasco logra retener a BM Supermercados y completa la 'operación arraigo' que inició con Talgo

El Gobierno vasco también negocia la vuelta de la sede de Ibermática a Euskadi mediante la compra por parte de un consorcio local.

La sede social y fiscal de Talgo regresa de Madrid a Álava, tras la entrada de un consorcio vasco y la SEPI en su accionariado.

Un consorcio de inversores vascos, liderado por el CEO de Uvesco, compró el 100% de la compañía a PAI Partners, asegurando la continuidad de BM Supermercados en Euskadi.

El Gobierno vasco ha conseguido retener a BM Supermercados y traer de vuelta a Talgo, consolidando la llamada 'operación arraigo'.

Hace algo más de un año el Gobierno vasco reactivó la 'operación arraigo' con el objetivo de hacer regresar Talgo a Euskadi y retener a otras empresas como Uvesco, dueña de BM Supermercados.

La idea era repetir el éxito que en su día tuvieron con el fabricante de motores para aviación ITP.

El resultado es que el Lehendakari Imanol Pradales ha conseguido, antes de cerrar 2025, retener a estas dos grandes empresas de origen vasco gracias a la ayuda de empresarios de la tierra y del propio Gobierno español.

La última operación en cerrar ha sido la de Uvesco, propietaria de BM Supermercados y de Amara.

En vísperas de Nochebuena, el consorcio de inversores privados, liderado por el CEO de Uvesco, Ángel Jareño, firmó un acuerdo privado con el fondo PAI Partners para adquirir el 100% de la compañía.

Junto a Ángel Jareño, entraron en la operación las familias fundadoras, Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, vehículo financiero de Kutxabank.

El cierre definitivo de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026, una vez se completen los trámites administrativos habituales en este tipo de procesos.

El precio del acuerdo no ha trascendido, pero se calcula que pueden ser 700 millones de euros, según fuentes de mercado.

Una operación que se produce después de la fallida venta del grupo Uvesco a Carrefour en diciembre de 2024, lo que fue recibido en su día con alivio por el Gobierno vasco, que confiaba en que saliera adelante la iniciativa de estos inversores.

Un supermercado BM en Irún.

“Este acuerdo supone una clara apuesta por el arraigo, la continuidad del modelo de negocio de Uvesco y su crecimiento sostenible a largo plazo, al tiempo que consolida un proyecto empresarial fiel a sus valores fundacionales”, señaló la empresa en un comunicado.

Uvesco tiene 344 establecimientos y una plantilla de más de 7.000 personas. La mayoría en el País Vasco, región en la que nació, aunque también tiene una importante expansión geográfica en Madrid.

Talgo regresa

Aunque la operación que más ha costado al Gobierno vasco ha sido la de Talgo. Para ésta han sido necesarios varios años de gestión, la búsqueda de un consorcio vasco con un líder fuerte (Sidenor) y la ayuda del Gobierno a través de la SEPI (que ha entrado en el capital).

La operación se selló hace unos días. El consorcio vasco formado por Sidenor, Gobierno Vasco, BBK y Vital pagó 156 millones de euros por hacerse con el 26,7% de Trilantic.

En paralelo, se llevaron a cabo una ampliación de capital y varias emisiones de bonos para dar entrada a los nuevos accionistas.

El accionariado de Talgo queda así constituido: 27,4% del consorcio vasco (José Antonio Jainaga 7,8%, Finkatuz 7,8%, BBK 7,8% y Vital 3,9%); Pegaso, un 9,3%; SEPI, un 7,8%; Torrblas, un 5%; Torreal, un 3,2%; autocartera un 0,7% y el resto free float en el mercado bursátil.

Y lo más importante para recuperar ese sentimiento vasco es que la sede social y fiscal de Talgo regresa a Euskadi. Se traslada de Madrid a Álava, donde estaba ubicada en su origen, en 1942, año de su fundación.

Talgo cuenta con una fábrica en Rivabellosa (Álava) que da trabajo a 700 personas. De ahí que la operación arraigo cobrara más fuerza.

Esta situación contenta a todos: al fondo Trilantic que quería vender su participación en el fabricante de Talgo, al Gobierno vasco con el regreso del fabricante de trenes y al español.

Recordemos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazó la opa del consorcio húngaro Magyar Vagon sobre Talgo.

La operación valoraba el fabricante de trenes español en 620 millones de euros. Alegó razones de seguridad nacional.

Por último, también alivia a la propia empresa que cuenta con una cartera de pedidos valorada en más de 4.800 millones a la que necesita dar salida tras años de retrasos en sus pedidos.

Ibermática

Además de Talgo y de Uvesco, hay otras empresas que están también en el radar de Pradales para su recuperación. Tal es el caso de Ibermática.

Ayesa realizó la compra del 100% de Ibermática a finales de 2022, tras el visto bueno de CNMC y Gobierno, integrándola en su negocio de servicios digitales.

Ahora, un consorcio vasco (Gobierno Vasco, BBK e Indar, con Teknei como socio tecnológico) está negociando comprarla para que la sede vuelva a Euskadi.