El Gobierno prorroga las ayudas al transporte para todo 2026 y da luz verde al abono único

Se introduce el Pase Vía en servicios Avant, con descuentos progresivos según el número de viajes, y nuevos descuentos en Cercanías y Media Distancia.

El abono único permitirá viajar en Cercanías, Media Distancia de Renfe y autobuses de largo recorrido, y se planea incorporar otros medios de transporte en el futuro.

La inversión prevista para estas medidas alcanza los 1.371 millones de euros, e incluye ayudas específicas para territorios como Canarias, Baleares, Asturias y Cantabria.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto-ley que incluye la creación de un abono único por 60 euros mensuales para viajar en tren y autobús y la prórroga de los descuentos al transporte durante todo 2026.

Para ambas medidas se ha previsto una inversión de 1.371 millones de euros.

“Este Real Decreto-ley es una de las apuestas más claras del Gobierno en estos ocho años, para el impulso del transporte público como política pública”, ha señalado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La estrella de las medidas anunciadas es el abono único de 60 euros (30 para menores de 26 años).

Ppermitirá viajar en todos los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como en los autobuses de largo recorrido.

Entrará en vigor el próximo 19 de enero. No sustituirá a los otros billetes o bonos que se comercializan actualmente.

Eso quiere decir que seguirá siendo posible comprar el bono de 10 viajes de Cercanías o el abono de 20 euros mensuales que ya existe para todos los Cercanías del país o el resto de abonos autonómicos o bonos mensuales de Media Distancia.

Pese a que ahora su uso está limitado a Cercanías, Media Distancia y autobuses, la intención del Gobierno es ir sumando otros medios de transporte al abono único, como las redes de metro, tranvías y autobuses urbanos.

Óscar Puente ha asegurado que el abono “nace con la vocación de crecer e incorporar al resto de administraciones”.

El abono, que ha sido diseñado por Ineco, se inspira en el 'Deutschland-Ticket' (D-Ticket), el billete de transporte público único alemán que permite viajar de forma ilimitada en metro, bus, tranvía y tren.

De hecho, el precio en España (60 euros) es muy parecido al de Alemania (63 euros). La gran diferencia es que en el español los medios de transporte asociados son menores.

Descuentos

Asimismo, el Gobierno ha prorrogado los descuentos vigentes en los medios de transporte estatales.

En los servicios estatales de autobús se mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años; el bono de 10 viajes con un 40% de descuento; y el abono mensual nominativo con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

En cuanto a los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales, se prorroga igualmente la gratuidad infantil; los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años; y la bonificación del 20% al resto de abonos.

La gran novedad es que la financiación del 20% por parte del Ministerio se realiza sin necesidad de cofinanciación autonómica o local adicional.

Además, también se mantienen las ayudas específicas para viajeros recurrentes en territorios con singularidades, como el caso de Canarias y Baleares, con la gratuidad del transporte público terrestre.

Y en Asturias y Cantabria también seguirá la gratuidad de los trenes.

Cambio en Avant

Asimismo, Puente ha afirmado que a partir del 1 de enero de 2026 “hay modificación de tarifas para incentivar el uso del ferrocarril”. Y el servicio de Avant es el más afectado por los cambios.

Como principal novedad destaca el “Pase Vía”, un abono trimestral para cualquier origen y destino Avant, cuyo descuento irá en incremento a medida que se sumen viajes, beneficiando así al viajero recurrente y simplificando la planificación de su movilidad.

Entre las principales ventajas está el no tener que realizar el desembolso con antelación, sino que el usuario paga cada billete que adquiere y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá.

“Hablamos de descuentos que van desde el 45% hasta el 72%”, ha dicho. De esta forma, se evita la pérdida de viajes y se paga de acuerdo con los viajes que se realizan.

En los servicios Avant se suma igualmente un bono de 10 viajes válido para 30 días con un descuento del 50%.

Estas nuevas tarifas para los servicios Avant sustituirán los títulos multiviaje existentes (tarjeta plus 10, plus 10-45 y plus 30-50).

A pesar de su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto tendrá que ser validado en un plazo máximo de 30 días en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de una mayoría de los grupos parlamentarios.