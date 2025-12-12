Así es la alta velocidad china que tanto interesa a Óscar Puente: trenes que circulan a 350 km/h y llegarán a los 450

España evalúa también trenes de Siemens y Hitachi, mientras otros países europeos ya han incorporado modelos chinos a sus redes ferroviarias.

Los trenes chinos destacan por su menor coste, rápida entrega y eficiencia energética, además de ofrecer varias clases y comodidades como wifi.

El ministro español Óscar Puente viaja a China para explorar la posible compra de trenes rápidos y eficientes, que podrían operar en el corredor Madrid-Barcelona.

China posee la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, con trenes que alcanzan los 350 km/h y prototipos que podrían llegar a 450 km/h.

China tiene el sistema ferroviario de alta velocidad más grande del mundo con una red de 48.000 kilómetros. Además, sus trenes alcanzan los 350 km/h, una velocidad que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha prometido para el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

Los servicios ferroviarios chinos se prestan bajo la marca China Railway High‑speed (CRH), con modelos CRH de primera generación y la familia Fuxing diseñada y fabricada en China.

Los trenes Fuxing de las series CR400 pueden llegar a alcanzar la velocidad de 350 km/h. Se han convertido en la espina dorsal del sistema ferroviario chino desde su debut en 2017.

Pero la velocidad es algo que gusta en China. Tanto que el país ha presentado el prototipo CR450.

Se trata de un tren bala diseñado para alcanzar hasta 450 km/h en pruebas y operar comercialmente a 400 km/h, convirtiéndose en el más rápido del mundo.

Además, los trenes chinos son “más baratos y sus tiempos de entrega son menores”, según fuentes del sector.

Son trenes energéticamente eficientes. Usan múltiples motores (4-8 por tren) distribuidos para mayor estabilidad.

En cuanto a la configuración, ofrecen clases business (asientos reclinables amplios), primera (4 asientos por fila) y segunda (económica) e incorporan wifi.

Estas son las razones por las que el titular de la cartera de Transportes de España está ahora mismo de viaje en China.

El Gobierno busca con urgencia la entrada de nuevo material rodante para atender el incremento de la demanda.

A finales de noviembre, Puente ya avanzó que realizaría este viaje, abriendo la puerta a comprar trenes fabricados en China para importarlos a España.

En su viaje (iniciado el jueves 11 de diciembre y que se alargará hasta el sábado 13 de diciembre), el ministro se reunirá con el titular chino de Transportes para buscar acuerdos de interés común para el desarrollo de las infraestructuras de ambos países.

También visitará el circuito cerrado para pruebas de trenes de la empresa estatal de ferrocarriles, China Railway Construction Corporation, y realizará el recorrido Changchun – Pekín en alta velocidad.

En Europa, países como Austria, Alemania y Hungría ya tienen en su flota trenes chinos. Aunque no están exentos de polémica.

En el caso de Austria, por ejemplo, el Gobierno pedirá medidas para que la UE proteja la industria ferroviaria europea.

Todo ello después de que la compañía austriaca Westbahn incorporara cuatro trenes fabricados por la empresa estatal china CRRC para realizar la ruta Viena-Múnich.

Pero con la tecnología ferroviaria ya introducida en Europa, la opción de ver trenes chinos en España no es tan remota como podría parecer hace años.

Otras alternativas

Antes de su gira en China, el ministro viajó a la fábrica de Siemens en Alemania. El fabricante tiene al Velaro Novo como la estrella de sus modelos. Puede alcanzar velocidades que rondan los 400 km/h de velocidad.

De hecho, aquí en España Renfe cuenta con 26 trenes de la serie 103 de Siemens. Son los únicos de toda la flota que pueden alcanzar velocidades de 350 km/h.

Tren 103 Siemens de Renfe.

El problema es que su puesta en funcionamiento fue en 2007, lo que le convierte en un modelo viejo dentro de una flota que supera los 200 trenes de alta velocidad de diferentes fabricantes.

“A partir de los 15 años las piezas de los trenes que están en servicio ya se quedan descatalogadas”, señalan fuentes del sector. Algo que hace que su mantenimiento o reparación sea más difícil.

Tren de Iryo Europa Press

Tras su viaje a China, Puente irá a Italia a visitar una fábrica que Hitachi tiene en el país.

La compañía japonesa produce el ETR-1000 o Frecciarossa, el mismo tren que Iryo utiliza en España.

Este modelo puede alcanzar los 350 km/h, aunque en España está limitada a 300 km/h la velocidad máxima.

A partir de ahí, el ministerio tendrá que decidir qué modelos de tren le interesa comprar para mejorar una flota y una red ferroviaria que está en entredicho desde hace años.